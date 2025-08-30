¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤È²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤±¤Ð¡©¡×ÉÔÎÑ¤ò³«¤Ä¾¤ë¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Ë¡¢Éü½²¤ò·è°Õ¤·¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤ò³«¤Ä¾¤ë¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Ë¡¢ºÊ¤¬Éü½²¤ò·è°Õ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
É×¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤È¤Ã¤¯¤ËÎä¤á¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä
¡ÖÉ×¤Ï¥ß¥æ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î½÷¤ÈÉÔÎÑÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤ò³«¤Ä¾¤ê¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀµÄ¾É×¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤È¤Ã¤¯¤ËÎä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ã»Ò¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Î¥º§¤Ïí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤Ï¥ß¥æ¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿É×¤Ï·ãÅÜ¡£¡Ø²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤±¡ª¡Ù¡Ø¤ªÁ°¤È¤ÏÎ¥º§¤À¡ª¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡Ø²È¤Ë¶â¤ò°ìÀÚÆþ¤ì¤é¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢²È¼ç¥º¥é¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Ù¡Ø¤µ¤Ã¤µ¤È²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤±¤Ð¡©¡Ù¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤é¡¢É×¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÉ×¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÉ×¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÉü½²¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÉÔÎÑ¤Î¾Úµò¤ò¤È¤ê¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¡¦´Ç¸î»Õ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯4·î¡Ë
¢¦ ¤³¤ì¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Î¥º§¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
