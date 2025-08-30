Âçºå¡¦Ä¹µï¸ø±àÁ°¤Ë¿·¥Û¥Æ¥ë¡ÖR HOTEL RE¡¥OSAKA NAGAI PARK¡×¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¸¥àÊ»Àß¤ÇÂÚºßÃæ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/08/30¡Û2025Ç¯½©¡¢Âçºå¡¦Ä¹µï¸ø±à¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¸¥àÊ»Àß¤Î¿·ÅÔ»Ô·¿¥Û¥Æ¥ë¡ÖR HOTEL RE¡¥OSAKA NAGAI PARK¡Ê¥¢¡¼¥ë¥Û¥Æ¥ë ¥¢¡¼¥ë¥¤¡¼ ¥ª¡¼¥µ¥« ¥Ê¥¬¥¤ ¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×¤¬³«¶È¤¹¤ë¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÈÁö¤Ã¤Æ¡¢¤È¤È¤Î¤¦¡É¥Û¥Æ¥ë¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤ËºÇÅ¬¤Ê¿·´¶³Ð¤ÎÅÔ»Ô·¿¥Û¥Æ¥ë¤À¡£
ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÄ¹µï¸ø±à¤È¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¤Ë¤¢¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤ò°ìÊâ½Ð¤ì¤Ð¡¢ÅÔ¿´¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ë¤«¤ÊÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸ø±à¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡õ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¤ÎÇÛÉÛ¤ä¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥·¥å¡¼¥º¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç´À¤ò¤«¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢Èè¤ì¤¿ÂÎ¤òÌþ¤¹¤¿¤á¤Î½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤¬¥²¥¹¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¹ñ¤Ç¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖSAUNA OOO¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖSAUNA & SPA¡×¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤âÇ¼ÆÀ¤ÎËÜ³Ê»ÅÍÍ¡£ÃË½÷ÊÌ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÆâÅò¡¢¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¡¢¿åÉ÷Ï¤¡¢³°µ¤Íá¥Æ¥é¥¹¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¦¥Ê¤ÎËÜ¾ì¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯SAWO¼ÒÀ½¥µ¥¦¥Ê¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¥é¡¼ÉÕ¤¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¸å¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤Ë¤âºÇÅ¬¡£Î¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¡¢¿¼¤¤¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×¤Ø¤ÈÆ³¤¯¶Ë¾å¤Î¶õ´Ö¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖZEN -Relax & Stretch-¡×¤Ç¤Ï¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¤ä¥Õ¥©¡¼¥à¥í¡¼¥é¡¼¤ò¾ïÈ÷¤·¡¢¿´¿È¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤äâÔÁÛ¤¬²ÄÇ½¡£¡ÖGYM -Fitness & Training-¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ä¥À¥ó¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡´ï¤òÈ÷¤¨¡¢¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¡£Ä¹µï¸ø±à¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂ¿µ¡Ç½¥¨¥ê¥¢¡£
Á´81¼¼¤ÎµÒ¼¼¤â¡¢Ä¹µï¸ø±à¤ÎÎÐ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥·¥â¥ó¥º¼ÒÀ½¥Ù¥Ã¥É¤òÁ´¼¼¤ËºÎÍÑ¡£¿´¤ÈÂÎ¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¡¢ÍâÆü¤Ø¤Î³èÎÏ¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢JRºåÏÂÀþ¡ÖÄ¹µï¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬¡¢Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¡ÖÄ¹µï¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¤ÈÈ´·²¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä´Ñ¸÷¡¢¶áÎÙ¤Î¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç²÷Å¬¤ÊÂÚºß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢©558-0003¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»Ô½»µÈ¶èÄ¹µï2ÃúÌÜ13-4
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRºåÏÂÀþ¡Ö⻑µï¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬¡¿Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¡Ö⻑µï¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
µÒ¼¼¿ô¡§µÒ¼¼81¼¼¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¿¥À¥Ö¥ë¡¿¥¯¥¤¡¼¥ó¡¿¥Ä¥¤¥ó¡Ë
¶¦ÍÑ»ÜÀß¡¦ÀßÈ÷¡§ÂçÍá¾ì¡¿¥µ¥¦¥Ê¡¿¿åÉ÷Ï¤¡¿³°µ¤Íá¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¿¥¸¥à¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¿¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡¿¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡¿¼«ÈÎµ¡¡¿À½É¹´ï¡¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¿Wi-Fi
