½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÌóÄê²ó¿ô Áý²ÃÎ¨¡Û (8·î29Æü)
¡¡¡üº£½µ¤ÎÌóÄê²ó¿ôÁý²ÃÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨Á°½µ¤ÎÌóÄê²ó¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ëº£½µ¤ÎÌóÄê²ó¿ôÁý²ÃÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡ÊÌóÄê²ó¿ô¤ÏÁ°½µ¡¢º£½µ¤È¤â¤Ë£±½µ´Ö¤Î£±ÆüÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ²ó¿ô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,316ÌÃÊÁ ¡Êº£½µ¤ÎÌóÄê²ó¿ô¡§300²ó°Ê¾å¡Ë――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£½µ¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡ Áý²ÃÎ¨ (ÌóÄê²ó¿ô)¡¡³ô²Á (Á°½µÈæÎ¨)¡¡ »Ø¿ôºÎÍÑ/¥Æー¥Þ
£±. <2156> ¥»ー¥éー¹¹ð¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡98.6ÇÜ ( 1,380) ¡¡¡¡419¡¡( +20.1 )¡¡
£². <3727> ¥¢¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡61.2ÇÜ ( 2,876) ¡¡¡¡212¡¡(¡¡+5.0 )¡¡
£³. <7087> ¥¦¥¤¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡48.8ÇÜ ( ¡¡537)¡¡¡¡1358¡¡( +48.1 )¡¡
£´. <7069> ¥µ¥¤¥Ðー¥Ð¥º¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡37.0ÇÜ ( ¡¡666) ¡¡¡¡876¡¡( +15.0 )¡¡
£µ. <3986> ¥Óー¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡29.8ÇÜ ( ¡¡119)¡¡¡¡1330¡¡( -10.3 )¡¡
£¶. <8995> À¿·úÀß¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡27.1ÇÜ ( 1,003)¡¡¡¡1073¡¡( +36.5 )¡¡
£·. <9635> ÉðÂ¢Ìî¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡24.0ÇÜ (¡¡¡¡96)¡¡¡¡2500¡¡(¡¡+9.1 )¡¡
£¸. <3739> ¥³¥à¥·ー¥É¡¡¡¡Ì¾¾Ú£Î ¡¡22.5ÇÜ ( ¡¡472) ¡¡¡¡233¡¡( +18.3 )¡¡
£¹. <155A> ¾ðÊóÀïÎ¬¥Æ¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡17.4ÇÜ ( 7,788) ¡¡¡¡943¡¡( +17.4 )¡¡ À¸À®AI´ØÏ¢
10. <3681> ¥Ö¥¤¥¥åー¥Ö¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡16.1ÇÜ ( 1,528) ¡¡¡¡167¡¡(¡¡+4.4 )¡¡ ¥É¥íー¥ó´ØÏ¢
11. <175A> ¥¦¥£¥ë¥¹¥Þ¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡15.9ÇÜ ( 1,865)¡¡¡¡1290¡¡( +20.8 )¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
12. <4395> ¥¢¥¯¥êー¥È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡15.0ÇÜ ( 3,963)¡¡¡¡1222¡¡( +13.4 )¡¡ ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢
13. <6096> ¥ì¥¢¥¸¥ç¥Ö¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡14.8ÇÜ ( ¡¡399) ¡¡¡¡356¡¡(¡¡+2.6 )¡¡
14. <3089> £Ô¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡14.6ÇÜ ( 1,317)¡¡¡¡1105¡¡(¡¡+8.2 )¡¡ È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢
15. <7919> Ìîºê»æ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡10.6ÇÜ ( ¡¡436) ¡¡¡¡199¡¡(¡¡+3.6 )¡¡
16. <4073> ¥¸¥£¡¦¥·¥£¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡9.7ÇÜ ( ¡¡282) ¡¡¡¡710¡¡( +16.4 )¡¡
17. <5341> ¥¢¥µ¥Ò¥¨¥¤¥È¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡9.5ÇÜ ( ¡¡152) ¡¡¡¡357¡¡(¡¡+7.5 )¡¡ ¥É¥íー¥ó´ØÏ¢
18. <3747> ¥¤¥ó¥¿ー¥È¥ì¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡9.4ÇÜ (27,251)¡¡¡¡1060¡¡( +18.2 )¡¡ ²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢
19. <9051> ¥»¥ó¥³¥óÊªÎ®¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡9.1ÇÜ (¡¡¡¡91)¡¡¡¡1586¡¡( +19.5 )¡¡
20. <7719> Åìµþ¹Õµ¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡9.0ÇÜ ( ¡¡520) ¡¡¡¡265¡¡(¡¡+8.2 )¡¡
21. <9254> ¥é¥Ð¥Ö¥ë£Í£Ç¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡8.4ÇÜ (¡¡¡¡76)¡¡¡¡1474¡¡(¡¡+1.2 )¡¡
22. <4059> ¤Þ¤°¤Þ¤°¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡7.6ÇÜ ( ¡¡476) ¡¡¡¡650¡¡(¡¡-7.1 )¡¡
23. <8127> ¥ä¥Þ¥È¥¤¥ó¥¿¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡7.4ÇÜ ( ¡¡349) ¡¡¡¡408¡¡(¡¡+1.0 )¡¡
24. <3985> ¥Æ¥â¥Ê¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡7.4ÇÜ ( 2,322) ¡¡¡¡324¡¡(¡¡-7.7 )¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
25. <3853> ¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡7.4ÇÜ (74,654)¡¡¡¡1853¡¡( +12.6 )¡¡ ²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢
26. <2656> ¥Ù¥¯¥¿ー£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡7.3ÇÜ ( 1,026) ¡¡¡¡152¡¡( +13.4 )¡¡
27. <3624> ¥¢¥¯¥»¥ë£Í¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡7.3ÇÜ ( 2,560) ¡¡¡¡144¡¡( +11.6 )¡¡
28. <288A> ¥é¥¯¥µ¥¹¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡7.0ÇÜ ( 1,001) ¡¡¡¡190¡¡( +11.1 )¡¡
29. <3237> ¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡6.8ÇÜ ( 1,048)¡¡¡¡¡¡97¡¡( +14.1 )¡¡
30. <7897> ¥Û¥¯¥·¥ó¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡6.0ÇÜ ( ¡¡452) ¡¡¡¡136¡¡(¡¡+8.8 )¡¡
31. <2315> £Ã£Á£É£Ã£Á£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡6.0ÇÜ (10,173) ¡¡¡¡139¡¡( +26.4 )¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
32. <4813> £Á£Ã£Ã£Å£Ó£Ó¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡5.9ÇÜ ( 2,125) ¡¡¡¡631¡¡( -24.1 )¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
33. <7075> £Ñ£Ì£Ó£È£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡5.7ÇÜ ( ¡¡183) ¡¡¡¡830¡¡( +13.2 )¡¡
34. <3965> ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë£Á¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡5.7ÇÜ ( ¡¡131) ¡¡¡¡898¡¡( +12.3 )¡¡ À¸À®AI´ØÏ¢
35. <8927> ÌÀË¥¨¥ó¥¿¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡5.5ÇÜ ( 1,063) ¡¡¡¡569¡¡( +18.8 )¡¡
36. <142A> ¥¸¥ó¥¸¥Ö¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡5.4ÇÜ ( ¡¡199) ¡¡¡¡899¡¡( +21.5 )¡¡
37. <9159> £×£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡5.2ÇÜ ( ¡¡418)¡¡¡¡2800¡¡(¡¡-1.6 )¡¡
38. <2498> ¥ª¥ê¥³¥ó£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡4.8ÇÜ ( ¡¡150)¡¡¡¡7000¡¡( +17.8 )¡¡
39. <7273> ¥¤¥¯¥è¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡4.8ÇÜ ( 5,708)¡¡¡¡1260¡¡( +33.5 )¡¡ ²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢
40. <7138> £Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡4.8ÇÜ ( 4,552) ¡¡¡¡368¡¡(¡¡-9.5 )¡¡ ²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢
41. <4664> £Ò£Ó£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡4.7ÇÜ ( ¡¡128) ¡¡¡¡664¡¡(¡¡+8.1 )¡¡
42. <177A> ¥³ー¥¸¥ó£Â¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡4.7ÇÜ ( ¡¡508)¡¡¡¡1700¡¡(¡¡-3.1 )¡¡
43. <4072> ÅÅ»»¥·¥¹¥Æ¥à¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡4.6ÇÜ (15,535)¡¡¡¡3460¡¡( -27.2 )¡¡ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢
44. <3111> ¥ªー¥ß¥±¥ó¥·¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡4.4ÇÜ ( ¡¡101) ¡¡¡¡299¡¡(¡¡+3.5 )¡¡
45. <6203> ËÏÂ¹©¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡4.4ÇÜ ( 2,535)¡¡¡¡1424¡¡( +15.1 )¡¡ ËÉ±Ò´ØÏ¢
46. <6578> ¥³¥ì¥Ã¥¯£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡4.4ÇÜ ( ¡¡122) ¡¡¡¡341¡¡(¡¡+8.3 )¡¡
47. <5268> °°¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡4.1ÇÜ ( ¡¡182) ¡¡¡¡842¡¡( +14.9 )¡¡ ²¼¿åÆ»´ØÏ¢
48. <2311> ¥¨¥×¥³¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡4.1ÇÜ ( ¡¡180) ¡¡¡¡821¡¡(¡¡+7.0 )¡¡ ²¼¿åÆ»´ØÏ¢
49. <9164> ¥È¥é¥¤¥È¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡4.1ÇÜ ( ¡¡163) ¡¡¡¡876¡¡(¡¡ 0.0 )¡¡
50. <5726> Âçºå¥Á¥¿¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡4.1ÇÜ (13,395)¡¡¡¡2573¡¡( +30.7 )¡¡ È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢
