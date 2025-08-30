½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¶È¼ïÊÌ¡¡ÆÍîÎ¨¡Û (8·î29Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î¶È¼ïÊÌÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡¢¨8·î29Æü½ªÃÍ¤Î8·î22Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÍîÎ¨
¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¡§¡¡ 9 ¶È¼ï¡¡¡¡ÃÍ²¼¤¬¤ê¡§¡¡24 ¶È¼ï
¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1615ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¡§ 580 ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÃÍ²¼¤¬¤ê¡§ 999 ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¾¡§¡¡36 ÌÃÊÁ
¡¡¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¡¡¡¡¡¡ÆÍîÎ¨(¡ó) ¡¡¡Ú³ô²Á¡Û¾å¾ºÎ¨¡¿²¼ÍîÎ¨¡¡¾å°Ì3ÌÃÊÁ
£±. ÈóÅ´¶âÂ°(0263)¡¡¡¡¡¡ +7.95 ¡¡Âçºå¥Á¥¿ <5726> ¡¢»°°æ¶â <5706> ¡¢Ë®¥Á¥¿ <5727>
£². ¹Û¶È(0252)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +3.47 ¡¡ÆüÅ´¹Û <1515> ¡¢£É£Î£Ð£Å£Ø <1605> ¡¢ÀÐÌý»ñ¸» <1662>
£³. ²·Çä¶È(0276)¡¡¡¡¡¡¡¡ +2.06 ¡¡ÄØËÜ¶½ <8052> ¡¢¥Ë¥Á¥â¥¦ <8091> ¡¢Âè°ì¼Â <8059>
£´. Å´¹Ý(0262)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +1.21 ¡¡°¦ÃÎ¹Ý <5482> ¡¢·ªËÜÅ´ <5602> ¡¢ÂçÊ¿¶â <5541>
£µ. ¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ(0261)¡¡ +0.80 ¡¡Æü¥Ò¥å¥à <5262> ¡¢¥Ë¥Á¥¢¥¹ <5393> ¡¢ÆüÅÅ¾Ë <5214>
£¶. ¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ(0279)¡¡¡¡ +0.63 ¡¡¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹£Ç <8698> ¡¢¥Þー¥¥å¥ê¥¢ <7347> ¡¢£Ó£Â£É <8473>
£·. ¥Ñ¥ë¥×¡¦»æ(0256)¡¡¡¡ +0.39 ¡¡ÆÃ¼ïÅì³¤ <3708> ¡¢ÆüËÜ»æ <3863> ¡¢¥¶¡¦¥Ñ¥Ã¥¯ <3950>
£¸. ¥´¥àÀ½ÉÊ(0260)¡¡¡¡¡¡ +0.30 ¡¡½»Í§Íý¹© <5191> ¡¢¥Ð¥ó¥Éー <5195> ¡¢¥Ë¥Ã¥¿ <5186>
£¹. ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº(0259)¡¡¡¡ +0.03 ¡¡ÆüËÜ¥³ー¥¯¥¹ <3315> ¡¢£Å£Î£Å£Ï£Ó <5020> ¡¢¥Ë¥Á¥ì¥£Ç <5011>
10. Á¡°ÝÀ½ÉÊ(0255)¡¡¡¡¡¡ -0.04 ¡¡¥æ¥Ë¥Á¥« <3103> ¡¢¥¯¥é¥Ü¥¦ <3106> ¡¢¥ï¥³ー¥ë£È£Ä <3591>
11. ¶âÂ°À½ÉÊ(0264)¡¡¡¡¡¡ -0.09 ¡¡¥ê¥ó¥Ê¥¤ <5947> ¡¢Ä¹ÉÜÀ½ <5946> ¡¢²¬Éô <5959>
12. ²½³Ø(0257)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.18 ¡¡¥¿¥«¥é¥Ð¥¤¥ª <4974> ¡¢¥é¥¤¥ª¥ó <4912> ¡¢ÀÐ¸¶¥±¥ß <4462>
13. µ¡³£(0265)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.23 ¡¡£Ä£Í£Ç¿¹Àºµ¡ <6141> ¡¢¥»¥¬¥µ¥ßー <6460> ¡¢¥À¥¤¥¥ó <6367>
14. ÀºÌ©µ¡´ï(0268)¡¡¡¡¡¡ -0.25 ¡¡Åìµþ·×´ï <7721> ¡¢¾¾É÷ <7979> ¡¢¥Þ¥Ëー <7730>
15. ³¤±¿¶È(0272)¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.31 ¡¡¾¦Á¥»°°æ <9104> ¡¢Àîºêµ¥ <9107>
16. ·úÀß¶È(0253)¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.38 ¡¡½»Í§ÅÅÀß <1949> ¡¢ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸ <6330> ¡¢ÂçËö·ú <1814>
17. ÅÅµ¤µ¡´ï(0266)¡¡¡¡¡¡ -0.49 ¡¡¥Û¥È¥Ë¥¯¥¹ <6965> ¡¢¥Ç¥ó¥èー <6517> ¡¢£Ð£È£Ã£È£Ä <6523>
18. ¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È(0275)¡¡ -0.76 ¡¡ÅÅ»»¥·¥¹¥Æ¥à <4072> ¡¢£Á£Ã£Ã£Å£Ó£Ó <4813> ¡¢£ç£õ£í£é <3903>
19. ¶õ±¿¶È(0273)¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.86 ¡¡£Ê£Á£Ì <9201> ¡¢£Á£Î£Á£È£Ä <9202>
20. ¶ä¹Ô¶È(0278)¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.96 ¡¡ÃÞÇÈ¶ä <8338> ¡¢¥È¥â¥Ë£È£Ä <8600> ¡¢¤¢¤ª¤¾¤é¶ä <8304>
21. Î¦±¿¶È(0271)¡¡¡¡¡¡¡¡ -1.02 ¡¡£Ó£Ç£È£Ä <9143> ¡¢£Á£Ú´ÝÏÂ£È£Ä <9090> ¡¢¾®ÅÄµÞ <9007>
22. ¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¶È(0281)¡¡ -1.30 ¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê <8697> ¡¢¥¢¥¤¥Õ¥ë <8515> ¡¢¥ê¥³ー¥êー¥¹ <8566>
23. ÁÒ¸Ë¡¦±¿Í¢(0274)¡¡¡¡ -1.59 ¡¡¥¨ー¥¢¥¤¥Æ¥¤ <9381> ¡¢»°°æÁÒ£È£Ä <9302> ¡¢°ÂÅÄÁÒ <9324>
24. ¥µー¥Ó¥¹¶È(0283)¡¡¡¡ -1.61 ¡¡¥é¥Ã¥¯¥é¥ó¥É <9612> ¡¢£Ç£õ£î£ï£ó£ù <6047> ¡¢¥Á¥ãー¥à¥±¥¢ <6062>
25. Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï(0267)¡¡¡¡ -1.77 ¡¡¥Æ¥£¥é¥É <7236> ¡¢Æü»º¼« <7201> ¡¢Àî½Å <7012>
26. ÉÔÆ°»º¶È(0282)¡¡¡¡¡¡ -1.79 ¡¡¥±¥¤¥¢¥¤ÉÔ <3465> ¡¢¥¢¥ºー¥à <3496> ¡¢½»Í§ÉÔ <8830>
27. ¿©ÎÁÉÊ(0254)¡¡¡¡¡¡¡¡ -2.14 ¡¡£Ä£ù£Ä£ï <2590> ¡¢¥Õ¥¡ー¥Þ£Æ <2929> ¡¢¥æー¥°¥ì¥Ê <2931>
28. ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹(0270)¡¡¡¡ -2.29 ¡¡Ãæ¹ñÅÅ <9504> ¡¢ÅìËÌÅÅ <9506> ¡¢ÀÅ¥¬¥¹ <9543>
29. ¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¶È(0251)¡¡ -2.32 ¡¡¶ËÍÎ <1301> ¡¢¥µ¥«¥¿¥¿¥Í <1377> ¡¢¥æ¥¥°¥Ë <1375>
30. °åÌôÉÊ(0258)¡¡¡¡¡¡¡¡ -2.56 ¡¡Âè°ì»°¶¦ <4568> ¡¢ÅìÏÂÌôÉÊ <4553> ¡¢¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹ <4503>
31. ÊÝ¸±¶È(0280)¡¡¡¡¡¡¡¡ -2.58 ¡¡£Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥È <8798> ¡¢¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È <7157> ¡¢£Í£Ó¡õ£Á£Ä <8725>
32. ¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ(0269)¡¡¡¡ -3.24 ¡¡¥Ð¥ó¥Ê¥à£È£Ä <7832> ¡¢¥¤¥Èー¥ <7972> ¡¢É©±ôÉ® <7976>
33. ¾®Çä¶È(0277)¡¡¡¡¡¡¡¡ -3.39 ¡¡ÎÉÉÊ·×²è <7453> ¡¢¥³¥¸¥Þ <7513> ¡¢¥¹¥®£È£Ä <7649>
¢¨¾åµ¤Î¡Ø¡Ú³ô²Á¡Û¾å¾ºÎ¨¡¿²¼ÍîÎ¨¡¡¾å°Ì3ÌÃÊÁ¡Ù¤Ï¡¢¶È¼ïÊÌ»Ø¿ô¤¬Á°½µÈæ¥×¥é¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï³ô²Á¾å¾ºÎ¨¤Î¾å°Ì3ÌÃÊÁ¡¢Á°½µÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï³ô²Á²¼ÍîÎ¨¤Î¾å°Ì3ÌÃÊÁ¤òµºÜ¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹