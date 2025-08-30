½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¡Û (8·î29Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î³ô²Á²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨8·î29Æü½ªÃÍ¤Î8·î22Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë²¼ÍîÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿½¤Àµ³ô²Á¤Ç»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,316ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£½µ¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡ ²¼ÍîÎ¨(¡ó)¡¡³ô²Á¡¡ ¸ÄÊÌ¥Ë¥åー¥¹¡¿·è»»Â®Êó¡¿¥Æー¥Þ
£±. <260A> ¥ª¥ë¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-58.3 ¡¡¡¡¡¡5¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
£². <7615> µþÅÔÍ§Áµ£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-37.4 ¡¡¡¡231¡¡
£³. <4499> ¥¹¥Ôー¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-31.3¡¡¡¡2679¡¡ ²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢
£´. <4072> ÅÅ»»¥·¥¹¥Æ¥à¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-27.2¡¡¡¡3460¡¡
£µ. <4316> ¥Óー¥Þ¥Ã¥×¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-26.9¡¡¡¡1522¡¡ ¥É¥íー¥ó´ØÏ¢
£¶. <3908> ¥³¥é¥Ü¥¹¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-26.1 ¡¡¡¡422¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
£·. <8105> ËÙÅÄ´ÝÀµ¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-24.7 ¡¡¡¡670¡¡
£¸. <4813> £Á£Ã£Ã£Å£Ó£Ó¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-24.1 ¡¡¡¡631¡¡ Åì¾Ú¤¬ÆÃÊÌÃí°ÕÌÃÊÁ¤Î»ØÄêµÚ¤Ó¾å¾ì·ÀÌó°ãÌó¶â¤òÄ§µá
£¹. <3905> ¥Çー¥¿¥»¥¯¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-22.5¡¡¡¡2233¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
10. <9241> £Æ£Ì¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-21.5¡¡¡¡4010¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
11. <3541> ÇÀ¶ÈÁí¸¦¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-21.4 ¡¡¡¡532¡¡
12. <9127> ¶Ì°æÁ¥¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-20.8¡¡¡¡2058¡¡
13. <3077> ¥Û¥ê¥¤¥Õー¥É¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-20.0 ¡¡¡¡429¡¡
14. <2999> ¥Ûー¥à¥Ý¥¸¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-18.7 ¡¡¡¡496¡¡
15. <6177> ¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-18.1 ¡¡¡¡362¡¡ ²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢
16. <2334> ¥¤¥ª¥ì¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-18.1¡¡¡¡6700¡¡ ²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢
17. <9271> ÏÂ¿´¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-17.7 ¡¡¡¡728¡¡ Åì¾Ú¤¬¿®ÍÑµ¬À©¤ÎÎ×»þÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü
18. <2323> £æ£ï£î£æ£õ£î¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-17.6 ¡¡¡¡720¡¡ ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢
19. <7035> ¥¢¥ó¥Õ¥¡¥¯¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-17.3 ¡¡¡¡263¡¡
20. <7571> ¥ä¥Þ¥Î£È£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-16.9 ¡¡¡¡152¡¡
21. <3775> ¥¬¥¤¥¢¥Ã¥¯¥¹¡¡Ì¾¾Ú£Î¡¡¡¡-15.0 ¡¡¡¡521¡¡
22. <7063> ¥Ðー¥É¥Þ¥ó¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-14.9 ¡¡¡¡263¡¡ ²ñ·×´Æºº¿Í¤¬25Ç¯6·î´ü·×»»½ñÎà¤Î´Æºº°Õ¸«ÉÔÉ½ÌÀ
23. <5856> £Ì£É£Å£È¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-14.6¡¡¡¡¡¡41¡¡
24. <3856> £Á¥Ð¥é¥ó¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-14.1¡¡¡¡1088¡¡
25. <6543> ÆüÀë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-13.6¡¡¡¡1199¡¡
26. <3803> ¥¤¥áー¥¸¾ðÊó¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-13.5 ¡¡¡¡875¡¡
27. <7760> £É£Í£Ö¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-12.6¡¡¡¡1758¡¡ ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢
28. <338A> ¥¼¥ó¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-12.5¡¡¡¡7610¡¡ ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢
29. <4393> ¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¤¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-12.4 ¡¡10840¡¡
30. <3683> ¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥ó¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-12.2¡¡¡¡1555¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
31. <7352> £Ô£×£Ï£Ó£Ô¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-12.2 ¡¡¡¡871¡¡ À¸À®AI´ØÏ¢
32. <3987> ¥¨¥³¥â¥Ã¥È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-12.1 ¡¡¡¡525¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
33. <9425> £Ò£å£Ù£õ£õ¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-12.0 ¡¡¡¡602¡¡
34. <7901> ¥Þ¥Ä¥â¥È¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-11.9¡¡¡¡1130¡¡
35. <5028> ¥»¥«¥ó¥É£Ø¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-11.5 ¡¡¡¡575¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
36. <3823> £×£È£Ä£Ã¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-11.5¡¡¡¡¡¡77¡¡
37. <6573> ¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-11.2 ¡¡¡¡127¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
38. <318A> £Ö£É£Ø£Å£Ô£Æ¡¡Åì¾Ú£Å¡¡¡¡-10.9 ¡¡673.9¡¡
39. <7447> ¥Ê¥¬¥¤¥ìー¥Ù¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-10.8¡¡¡¡2040¡¡ ÇÛÅö¸¢ÍøÍî¤Á¤Ç¼ê»ÅÉñ¤¤Çä¤ê¤¬Í¥Àª
40. <4588> ¥ª¥ó¥³¥ê¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-10.7 ¡¡¡¡636¡¡
41. <3815> ¥á¥Ç¥£¥¢¹©Ë¼¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-10.3 ¡¡¡¡530¡¡
42. <3986> ¥Óー¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-10.3¡¡¡¡1330¡¡
43. <3562> £Î£ï¡¥£±¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-10.3¡¡¡¡2135¡¡ ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢
44. <5580> ¥×¥í¥Ç¥£¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-10.2¡¡¡¡1701¡¡
45. <4031> ÊÒÁÒ¥³ー¥×¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-10.0 ¡¡¡¡936¡¡ Ì¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿£²£¶Ç¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÏºÇ½ªÂ»±×ÀÖ»úÅ¾Íî
46. <6993> Âç¹õ²°¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡-9.8¡¡¡¡¡¡46¡¡ ËÉ±Ò´ØÏ¢
47. <6025> ÆüËÜ£Ð£Ã¡¡¡¡¡¡Ì¾¾Ú£Î ¡¡¡¡-9.8 ¡¡¡¡710¡¡
48. <7357> ¥¸¥ª¥³ー¥É¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡-9.8¡¡¡¡1191¡¡ À¸À®AI´ØÏ¢
49. <7445> ¥é¥¤¥È¥ª¥ó¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡-9.8 ¡¡¡¡305¡¡
50. <9235> Çä¤ì¤ë£Ç¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡-9.6¡¡¡¡1370¡¡
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹