ニトリレディス第2日

女子ゴルフのニトリレディスは29日、北海道CC 大沼C（6955ヤード、パー73）で第2日が行われた。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は同日、公式Xを更新。互いのマネで声を殺して笑う2人のゴルファーが話題となっている。

JLPGAは29日、公式Xに「ひとコマJLPGA」として58秒の動画を投稿した。

パッティンググリーンに、木村彩子（コンフェックス）と堀琴音（ダイセル）の姿が。なにやら2人は楽しそうだ。

まず、堀が「木村彩子のマネ」として木村の独特なフォームのパットを披露。すると、木村は「堀琴音がパーパットを外した時のマネ」として不満そうに首をかしげる堀を再現。堀は「似てる」と笑いをこらえきれなかった。

木村がその後、堀のショットをマネると2人は声を殺しながら笑った。ファンからは「似てる」「木村プロのモノマネ勝利で 堀プロも上手です」「特徴捉えてておもろいw」などの声が上がっていた。

第2ラウンドを終え、木村は15位、堀は28位となっている。



（THE ANSWER編集部）