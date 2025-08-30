¡Öblow off steam¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Åú¤¨¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öblow off steam¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢·ö²Þ¤Î¤¢¤È¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÈ¯»¶¤µ¤»¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö¾øµ¤¤òÊ®½Ð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öblow off steam¡×¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖHe had a fight with his brother, so he went for a run to blow off steam.¡×
¡ÊÈà¤Ï·»Äï·ö²Þ¤ò¤·¤¿¤«¤é¡¢ÅÜ¤ê¤òÈ¯»¶¤·¤ËÁö¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
