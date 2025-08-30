¡Ú»»Ì¿³ØÀê¤¤¡Û¥É¥é¥´¥ó¤Î¤ª¹ð¤²¡ù2025Ç¯£¹·î¤Î±¿Àª
Â°À¤ÎÄ´¤ÙÊý
¡²¼¤ÎÉ½A¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¤È·î¤¬¸ò¤ï¤ë¿ô»ú¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢¤½¤Î¿ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤òÂ¤·¤Æ¡¢¹ç·×¿ô¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹ç·×¿ô¤¬60°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢60¤ò°ú¤¤¤¿¿ô»ú¤¬´ðËÜ¤Î¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£»»½Ð¤Ç¤¤¿¿ô»ú¤Î²¼°ì·å¤òÉ½B¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Îã¡Ë
1988Ç¯6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾ì¹ç
23¡Ü11¡á34¡¡
Â°À¤Ï4¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É½A
É½B
¤Þ¤Ã¤¹¤°ÀµÄ¾µ¤¼Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡ÖÌÚ¡×¤Î¡ÖÍÛ¡×¥¿¥¤¥×¡£
ÂÀÍÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯ÌÚ¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÄ¾¤ÇÁ°¸þ¤¤ÊÀ³Ê¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢ÂçÌÚ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Âç´ïÈÕÀ®·¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼þ¤ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥¿¥¤¥×¡£¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¾¯¤·´è¸Ç¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤â¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ìÅÓ¤Ê¥¿¥¤¥×¡£Éâµ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤È¤ÏÀ¿¼Â¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¹·î¤Î±¿Àª¡Û
¿ÍÌ®¤¬¹¤¬¤ë·î¡£¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Î¿Í¤È¸òÎ®¤¬¤â¤Æ¤ëÀ±¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¡¢±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¿§¤ó¤Ê¿Í¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢Îø¤è¤êÍ§¤À¤Á¤È¤·¤Æ¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤ÈÍ·±àÃÏ¤ÇW¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶â±¿¤Ï¡¢¸òºÝÈñ¤Î½ÐÈñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤À¤È»×¤¤¡¢½Û´Ä¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í¥¤·¤¯¿´ÇÛ¤ê¾å¼ê¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡ÖÌÚ¡×¤Î¡Ö±¢¡×¥¿¥¤¥×¡£
Ìî¤Ëºé¤¯Í¥¤·¤¤Áð²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Í¥¤·¤¯¡¢¿´ÇÛ¤ê¾å¼ê¤ÊÀ³Ê¡£Â¾¿Í¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Á´ÂÎ¤ÎÄ´ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ºÃÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÇç¤¤¾å¤¬¤ë¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤´Ä¶¤¬Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ÊÍ·¤Ó¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Â¿´´¶¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ï¡¢Ìþ¤··Ï¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹·î¤Î±¿Àª¡Û
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Äã²¼¤¹¤ë·î¡£º£·î¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤â²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤¢¤¤¡¢Á°¿Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âç¤¤¯¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¾®¤µ¤¯¹ÔÆ°¤¹¤ëÊý¤¬µÈ¡£¤Þ¤¿¡¢¾Ç¤ê¤Ï¶ØÊª¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤À¡ª¡×¤È¥Ô¥ó¤ÈÄ¾´¶¤¬Æ¯¤¤¤¿¤È¤¤ËÎø¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤½¤¦¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¤òºî¤ë¤³¤È¤¬Îø¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÂçÀÚ¡£¶â±¿¤Ï¡¢ÀáÌó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¡£
ÌÀ¤ë¤¯ÌÜÎ©¤Ä¥ì¥Ã¥É¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡Ö²Ð¡×¤Î¡ÖÍÛ¡×¥¿¥¤¥×¡£
¸÷¤êµ±¤¯ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼þ¤ê¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤«¤éÌ¿Îá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤¤¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆâÌÌ¤ÏÁ¡ºÙ¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤ò°é¤Æ¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë´ï¤ÎÂç¤¤Ê¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¡¢Ã¯¤«¤é¤â¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡£´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¾¯¤·¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¹·î¤Î±¿Àª¡Û
ÄäÂÚ¤¹¤ë·î¡£²Æ¤ÎÈè¤ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¹ÔÆ°¤ò¹µ¤¨¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ê¤ÉÅÁÅý¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ê¤ÉÀÎ¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤ÈÇÈÄ¹¤¬¤¢¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îø¤ØÈ¯Å¸¤¹¤ë¤«¤â¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁê¼ê¤ÎÂ«Çû¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤È¤¡£¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶â±¿¤Ï¡¢ÄäÂÚ¤¹¤ë¤È¤¡£ÀáÌó¤Ï¤Ç¤¤½¤¦¡£
¾ðÇ®¤òÈë¤á¤¿¥Ô¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡Ö²Ð¡×¤Î¡Ö±¢¡×¥¿¥¤¥×¡£
¼«Á³¤ÇÎã¤¨¤ë¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÇ³¤¨¤ëÅô²Ð¡¢°Ç¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤ë·î¡£²º¤ä¤«¤ÇÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤¬¤¢¤êÍ¥¤·¤¤À³Ê¡£°ì¸«¹µ¤¨¤á¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¾ðÇ®¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¡¢·Ý½ÑÊ¬Ìî¤ÇÀ®¸ù¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÎø¤Î±ê¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÅÓ¤Ê¥¿¥¤¥×¡£²¹¸ü¤Ç¤¹¤¬¡¢²æËý¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´¶¾ð¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¹·î¤Î±¿Àª¡Û
ÊÑ²½¤Î·î¡£¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÈþÅª¥»¥ó¥¹¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤äºîÉÊºî¤ê¤Ê¤É·Ý½ÑÌÌ¤Ç¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢º£Ç¯Î®¹Ô¤¹¤ë½©¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âµÈ¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¶â±¿¤Ï¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤¬ÁÂ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬Âç¤¤Ê½ÐÈñ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ï¤¬Âç¤¤¯Íê¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥É¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡ÖÅÚ¡×¤Î¡ÖÍÛ¡×¥¿¥¤¥×¡£
¹â¤¯¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä»³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È²¿»ö¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ²È¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´è¸Ç¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¡£µÁÍý¿Í¾ð¤¬¸ü¤¯¡¢ÌÌÅÝ¸«¤Î¤è¤µ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¿¼Â¤µ¤ÈÊñÍÆÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤¿¤á¹þ¤à¤È´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¹·î¤Î±¿Àª¡Û
»Å»ö±¿¤¬¹¥Ä´¤Î·î¡£½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾å»Ê¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¡£¾º¿Ê¾ºµë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢»Å»ö´Ø·¸¤ÎÇ¯²¼¤ÎÃËÀ¤È±ï¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¾¯¤·ÐþËý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¡£¾¯¤·¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£¶â±¿¤Ï¤¢¤ë¤È¤¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃù¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í¥¤·¤¯¿Íµ¤¼Ô¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡ÖÅÚ¡×¤Î¡Ö±¢¡×¥¿¥¤¥×¡£
¼«Á³¤ÇÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ºîÊª¤¬¼Â¤ëË¤«¤ÊÅÄ±à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£°¦¾ðË¤«¤Ç¿Í¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ÊªÀÅ¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±ßËþ¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ï¶ì¼ê¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ç²ÈÄíÅª¡¢ÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊýÅª¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤äÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¹¥¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹·î¤Î±¿Àª¡Û
¸ø»ä¤È¤â¤ËË»¤·¤¤·î¡£»Å»ö¤È¥×¥é¥Ù¡¼¥È¤È¤â¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÉ¤»ØÆ³¼Ô¤ä¾å»Ê¤Ø½¾»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯À±¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö±¿¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÃÏ°Ì¤¬¤¢¤ë¾å»Ê¤ä¶µÍÜ¤Î¹â¤¤¿Í¤È±ï¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê·ö²Þ¤«¤éÂç¤¤Ê·ö²Þ¤ØÈ¯Å¸¡£Áê¼ê¤Ø¤Î¿´¸¯¤¤¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡£¶â±¿¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤Ç¡¢¹¹¤ËÃù¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡Ö¶â¡×¤Î¡ÖÍÛ¡×¥¿¥¤¥×¡£
¼«Á³¤ÇÎã¤¨¤ë¤Ê¤éÅ´¤Ê¤É¤Î¹ÛÊª¡¢¶âÂ°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÀÚ¤ì¤ë·Ð±Ä¼Ô¥¿¥¤¥×¡£¼«Ê¬¤Î´¶À¤È´¶³Ð¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£º¤Æñ¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¤é¤ò¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êºÍÇ½¤¬Ëá¤«¤ìÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤Ç¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò¶Ê¤²¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¹·î¤Î±¿Àª¡Û
º£·î¤Ï¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î·î¡£°¦¾ðÊô»Å¤ÎÀ±¤â¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤Î¼´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë´°àú¤òµá¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÀÞ³Ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢»ÅÀÚ¤ê²á¤®¤ÆÁê¼ê¤Ëµç¶þ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶â±¿¤Ï¤¢¤ë»þ¤Ç¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÊ¤¬¤¢¤ê¹âµ®¤Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡Ö¶â¡×¤Î¡Ö±¢¡×¥¿¥¤¥×¡£
Ëá¤¯¤Û¤Éµ±¤¤òÁý¤¹ÊõÀÐ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¼«Ê¬¤òËá¤±¤ÐËá¤¯¤Û¤É¡¢ºÍÇ½¤äÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡£Á¡ºÙ¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¿´¤¬½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤À³Ê¤Ç¤¹¡£±Ô¤¤Èþ°Õ¼±¤È´¶À¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¡¢·Ý½Ñ´ØÏ¢¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ä¼õ¤±¿È¡£¼«Á³¤È¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÛÀ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹·î¤Î±¿Àª¡Û
Îø°¦±¿¤¬¹¥Ä´¡£º£·î¤ÏÊô»Å¤ÎÀ±¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê°¦¾ðË¤«¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡£´Ç¸î»Õ¤äÊÝ°é»Î¤Ê¤É¡¢¿Í¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¿¦¶È¤Î¿Í¤«¤é±¿¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢¤ª¿Í¹¥¤·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¶á¤Å¤¯¿Í¤ò¹Í¤¨¤â¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÎøÂ¿¤½÷À¤ÎÉâÌ¾¤òÎ®¤¹¤«¤â¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î´Ä¶¤¬À°¤¦¤È·ëº§¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤¬¤ê¤½¤¦¡£¶â±¿¤Ï¤¢¤ë»þ¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤â¶½Ì£¤¬Í¯¤¤½¤¦¡£
ÍºÂç¤Ç¼«Í³¤ò°¦¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡Ö¿å¡×¤Î¡ÖÍÛ¡×¥¿¥¤¥×¡£
Âç¤¤¯¹¤¯Ë¤«¤Ê³¤¤äÂç²Ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¹¤¯¼«Í³¤Ë³¤¤ò±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È±ß³ê¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢Âç¤¤Ê»ëÅÀ¤ÇËÁ¸±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤¤È¯ÁÛ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âËÉÙ¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£À©¸Â¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎºÛÎÌ¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿Í¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Î©¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼«Í³¿Í¡£
¡Ú£¹·î¤Î±¿Àª¡Û
Á¡ºÙ¤µ¤ó¤Î·î¡£Âç¤¤Ê»ëÅÀ¤ÇËÁ¸±¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£·î¤Ï¾¯¤·Á¡ºÙ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½½¸ÞÌë¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤É¡¢Ìþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤ÈµÈ¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤·¥â¥Æ´ü¡¢ÅþÍè¡ª ¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î¾ò·ï¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔËþ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎàÊµ¿¿´¤«¤éÊÌ¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¶â±¿¤Ï¡¢¼ê¸µ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢½ÐÈñ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£
Çî°¦Àº¿À¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡Ö¿å¡×¤Î¡Ö±¢¡×¥¿¥¤¥×¡£
Å·¤«¤é¹ß¤êÃí¤°±«¤äÀã¡¢Ì¸¡¢¾®Àî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¯¡¢Êô»ÅÅª¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡£µÞ·ã¤ÊÊÑ²½¡¢¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¼Ò²ñ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÊô»ÅÀº¿À¤¬³è¤«¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÎÀ¤ò»Ê¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÙ¶¯¹¥¤¤Ê¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤ä¤«¤Ê°¦¾ð¤òÃí¤°¥¿¥¤¥×¡£ÃÎÀ¤äÆâÌÌ¤ÎË¤«¤µ¡¢²¹¤«¤Ê¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¹·î¤Î±¿Àª¡Û
Ä¾´¶¤¬ºã¤¨¤ë·î¡£º£·î¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âô»³µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡£°ú¤´ó¤»ÎÏ¤¬¹â¤¤¤È¤¡£¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¡¢½©¤ÎÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤¯²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍ§¿Í¤È±ï¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢½©¤ò´¶¤¸¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤¬µÈ¡£Æó¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶â±¿¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼Èñ¤Î½ÐÈñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ó¤ÀÊ¬¤Ï¸å¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£