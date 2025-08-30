レスリング・男子グレコローマンの日本代表が29日、味の素ナショナルトレーニングセンターで公開練習を行いました。

練習に参加したパリ五輪77キロ級金メダリストの日下尚選手は、来月クロアチア・ザグレブで開催される世界選手権を控えます。

世界選手権へ向け「五輪は優勝したけど世界選手権は（出場が）2回目で優勝したことないのでめちゃくちゃ楽しみ」と話す日下選手。

前回出場の同大会は3位以上でパリ五輪出場が決まるレギュレーションで、日下選手は3位でした。「しっかり優勝狙いに行きたい。たまたま五輪で優勝したんじゃないっていうのを見せつけて、マットの上で最高の笑顔を」と意気込みました。

パリ五輪前には“五輪で優勝したら超人”と意気込んでいた日下選手。いま目指すものを聞かれると「アイアンマンになりたい」と一言。飛行機での移動時にアベンジャーズなどマーベルの作品をよく見ているそうで「見ているとワクワクする。ポジティブな気持ちのまま試合臨める。（勝てるのは）アイアンマンのおかげだと気づかされました」と笑顔で話しました。

来月の世界選手権、スーパーヒーローのような日下選手の活躍に注目です。