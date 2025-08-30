¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï¡Ö¾ì¿ô¤È·Ð¸³¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÄÆîÌîÂó¼Â¤¬»×¤¦¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¡£¤½¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÆü¾ïÅª¤Ë·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ØDAZN¡Ù¤ÇËè½µÌÚÍËÆü¤ËºÇ¿·ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡×¤Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
MC¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¾ï¤Ë³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤ªÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï¤½¤ì¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÆîÌî¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë°ìÀï¤Î·Ð¸³¤ò¤É¤ì¤À¤±µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦¾å¤Ç¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë»î¹ç¤ò¤É¤ì¤À¤±·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¾ì¿ô¤òÆ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾¡Éé¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤³¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×
ÆüËÜÂåÉ½¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡×5Ì¾
ÆâÅÄÆÆ¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÂ¾¤ËÄ¹Í§¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï9¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£