¡Ö»Ø¤ò¤µ¤µ¤ì¤ëËèÆü¡×ÈéÉæ¤ÎÆñÉÂ¡ØÆ»²½»ÕÍÍµûÎÚáý¡Ù¤Î»Ò¤Î¿Æ¤¬¼õ¤±¤ë¡ÈÈðëîÃæ½ý¡É¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¸µµ¤¤Ë°é¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Êâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Êª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢À¤³¦¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤«¤æ¤¤¡ÄÁ´¿È¤ÎÈéÉæ¤¬¡ÈÎÚ¾õ¡É¤Î²ìµ×¤¯¤ó
¡¡½Ð»ºÁ°¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè¤¬²¿°ì¤Ä³ð¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£²¿¤â¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢±³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¡×
½Ð»ºÄ¾¸å¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿»îÎý
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈéÉæÉÂ¡ØÉ½ÈéÊ¬²½¼À´µ¡Ù¤ò´µ¤¦ßÀ¸ý²ìµ×¤¯¤ó¡Ê8¡Ë¤ÎÊì¡¦·ë°á¤µ¤ó¡£
¡¡µìÉÂÌ¾¤òÆ»²½»ÕÍÍµûÎÚáý¤È¤¤¤¤¡¢Á´¿È¤ÎÈéÉæ¤¬ÎÚ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇí¤¬¤ìÍî¤Á¤ëÀèÅ·À¤Î¼À´µ¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤ÏÀÖ¤ÈÇò¤Î¥®¥¶¥®¥¶¤ÇÈéÉæ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¥Ô¥¨¥í¤¬Ãå¤ëÉþ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤³¤ÎÉÂÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï30Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ì¤ÊÆñÉÂ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ËÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÄã¤¤¡£·ë°á¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡ÖÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À½Ð»º»þ¡¢Â©»Ò¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬ÉáÄÌ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¿¡£ÄÌ¾ï¤ÎÈ©¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÁÛÁü¤·¤Æ¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£²ìµ×¤¯¤ó¤ÎÉã¡¦ÍÛÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤º°å»Õ¤Ë¡Ö¶Ã¤«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·À¸»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼NICU¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î´É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Êú¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£
¡Ö¤ª¤®¤ã¤¢¤Èµã¤¤¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ç¤Þ¤ê¡¢¤Ô¤¯¤ê¤È¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¿ÈÂÎ¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ç¡¢ÉÂÌ¾¤Ë¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢Æ»²½Éþ¤Î¤è¤¦¤ÊÀÖ¤¤¶Ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¸«¤¿¤È¤¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤êºÊ¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¡¢Èà½÷¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Æ»²½»ÕÍÍµûÎÚáý¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¿ôÆü¤Ç»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤È¤¨Ì¿¤¬½õ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤Î°åÎÅ¤Ç¤ÏÀ¸³¶¼£¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦°å»Õ¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÛÊ¿¤µ¤ó¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¤³¤¦¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯áÚ¤¯¡¢¤Ä¤é¤¤¤È¤¤¤¦¡£²¾¤ËÌ¿¤¬½õ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¼«¿ÈËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Î¤Ä¤é¤µ¤¬°ìÀ¸Â³¤¯¤Î¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ã¤½¡Ä¡Ä¤È¡¢ºÊ¤Î¼Ö°Ø»Ò¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éÉÂ±¡¤ÎÄí¤Çµã¤¤¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´¶À÷¾É¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÆü¡¹
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï2¿Í¤È¤â¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÍÛÊ¿¤µ¤ó¤Ï¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢´µ¼Ô²ñ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡¢¤È·ë°á¤µ¤ó¡£
¡ÖÉ×¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÊª»ö¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Â©»Ò¤Î¤³¤È¤ò²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·2¿Í¤È¤â¤¢¤Î¤Þ¤ÞÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤Èº£¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½Ð»º¤«¤é3¤«·î¸å¡¢²ìµ×¤¯¤ó¤ÎÂà±¡µö²Ä¤¬²¼¤ê¤ë¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ï¶ìÏ«¤¬Â¿¤¯¡¢ÉÂµ¤¤È¤ÎËÜÅö¤ÎÆ®¤¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ»²½»ÕÍÍµûÎÚáý¤ÏÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¾ï¤ËÀ¶·é¤ËÊÝ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£´¶À÷¾É¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë´í¸±¤Ê¤Î¤¬¡¢²«¿§¥Ö¥É¥¦µå¶Ý´¶À÷¾É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤È·ì±Õ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¿´Â¡¤Ë¶Ý¤ò±¿¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢À¸»à¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë2ºÐ¤Ç´¶À÷¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢2¤«·îÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÀÅ©¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤È·ë°á¤µ¤ó¡£Ä«ÈÕ¤ÎÆþÍá¤Ë¡¢´¥Áç¤â¶ØÊª¤À¡£¥ï¥»¥ê¥ó¤Ï¼êÊü¤»¤º¡¢1Æü¤Ç100£çÆþ¤ê¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò1ËÜ»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£²È»ö¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¡£¥ï¥»¥ê¥ó¤ÇÉþ¤¬¤Ù¤¿¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢3¼ïÎà¤ÎÀöºÞ¤ò»È¤¤¡¢Âç¿Í¤Î°áÎà¤È¤ÏÊÌ¤ËÀö¤¤¾å¤²¤ë¡£¤¤¤¯¤éÊÝ¼¾¤·¤Æ¤âÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯ÈéÉæ¤¬Çí¤¬¤ìÍî¤Á¡¢ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤Þ¤¿¾²¤Ë¤¿¤Þ¤ê¨¡¡¢¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬Â³¤¯¡£
¡¡ÂÎ²¹Ä´Àá¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Æüº¹¤·¤ÏÂçÅ¨¡£¤³¤ÎÌÔ½ë¤Ç¤Ï³°½Ð¤â¸·¤·¤¯¡¢3Ê¬¤Ç¸Â³¦¤¬¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤ËÈéÉæ¤Ë±ÉÍÜ¤ò¤È¤é¤ì¡¢¿©¤Ù¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤âÇº¤ß¤Î°ì¤Ä¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ï1Æü6¡Á10¿©¡¢º£¤Ç¤ÏÀ®¿Í½÷À°Ê¾å¤ÎÎÌ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÁé¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£·ë¹½¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÍÛÊ¿¤µ¤ó¡£
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÉÂµ¤¤Î¤³¤È
¡¡²ìµ×¤¯¤ó²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âè°ì¤Î´ØÌç¤ÏÍÄÃÕ±àÆþ±à¤À¤Ã¤¿¡£Æ»²½»ÕÍÍµûÎÚáý»ùÆ¸¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¯¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ìµ»öÆþ±à¤¬·èÄê¡£¾¯¤·¤º¤ÄÈéÉæ¤ÎÄ´»Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Æü¾Æ¤±ÂÐºö¤Ë´¥ÁçÂÐºö¤È¡¢²ìµ×¤¯¤ó¤Ï¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£·ë°á¤µ¤ó¤Ï¸µÊÝ°é»Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢
¡Ö¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÀèÀ¸Êý¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤ï¤«¤ë¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¡£¤À¤¬¤½¤ì¤âÛ¹Í«¤Ç½ª¤ï¤ë¡£
¡ÖÍÄÃÕ±àÆþ±à¤ÎÃÊ³¬¤Ç±àÄ¹ÀèÀ¸¤¬¸å¡¹¹Ô¤¯¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£Àè¤ò¸«±Û¤·¤Æ¿ÍÌ®¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÍ§Ã£¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯±¿¤Î»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æþ±à¤ÈÁ°¸å¤·¡¢CBC¤¬YouTube¤Ç¡Ø¥Ô¥¨¥í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Â©»Ò¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²ìµ×¤¯¤ó¤È²ÈÂ²¤ÎÊ³Æ®¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤ÈÍÛÊ¿¤µ¤ó¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È»Ø¤ò¤µ¤µ¤ì¤ëËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í²ò¤äÊÐ¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¤µ¤Ã¤È¿Í¤¬Èò¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤±¤É¤ò¤µ¤»¤Æ¤Ò¤É¤¤¿Æ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè³Ø¹»¤Ç¤¤¤¸¤á¤ä·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤¢¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ°²è¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·×151ËÜ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢1.8²¯²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤«¤é¡Ö²ìµ×¤¯¤ó¤À!¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ìµ×¤¯¤ó¡£²¿¤è¤êÈà¼«¿È¤ÎÌÀ¤ë¤¯¿Í¤Ê¤Ä¤³¤¤¿ÍÊÁ¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¥×¥é¥¹»×¹Í¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¾¿Æ¶¦¤Ë¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
ÊÐ¸«¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Î³Ð¸ç
¡¡SNS¤Ë¤Ä¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤¬ÈðëîÃæ½ý¤Ç¤¢¤ë¡£²ìµ×¤¯¤ó¤â¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¡¢¿´¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÂÐ½è¤Ë¤Ï»þ´Ö¤âÏ«ÎÏ¤â»ñ¶â¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Ïµã¤¿²Æþ¤ê¤Ë½ª¤ï¤ë¤¬¡¢2¿Í¤Ïµ£Á³¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Î¾¿Æ¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤è¤ê·Ù»¡¤¬Æ°¤¡¢40Âå¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤ÍºáÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ì¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢¸½ºß4·ïÌÜ¤ÎÁÊ¾Ù¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡¢¤ÈÍÛÊ¿¤µ¤ó¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢º¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£¤¿¤ÀÂ©»Ò¤òÁ°¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Çµ¯¤¤¿¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Ç¯5·î¡¢¡ÖÆ»²½»ÕÍÍµûÎÚáý¡×¤«¤é¡ÖÉ½ÈéÊ¬²½¼À´µ¡×¤ËÉÂÌ¾¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÉîÊÎÅª¤ÊÉ½¸½¤ò²þ¤á¤ë¤È¤Î°Õ¸þ¤À¤¬¡¢
¡ÖÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÌ¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÆü¾ï¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤à¤·¤í¤Þ¤¿¿·¤·¤¯°ì¤«¤éÉÂÌ¾¤ÎÇ§ÃÎ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ÈÍÛÊ¿¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡²ìµ×¤¯¤ó¤Ï¸½ºß¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤È¿Ê³Ø¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¼Ò²ñ¤ËÁãÎ©¤Ä¤È¤¤¬Íè¤ë¡£ÉÂµ¤¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢Æ®¤¤¤ÏÀ¸³¶Â³¤¯¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ËË¾¤à¤â¤Î¤È¤Ï¡©
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â©»Ò¼«¿È¤â¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡×
¡¡¤ÈÍÛÊ¿¤µ¤ó¡£·ë°á¤µ¤ó¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÆ±¤¸¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ëº£»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢°ìÈÖ¤ÏÀ¸¤¤ä¤¹¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®Ìî»û±Ù»Ò