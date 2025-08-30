「過去を美化すんな、関係ない」２部降格で金髪に。なぜ？ 本田圭佑の“自分改革”「今からまた新しくアップデートしろと」
本田圭佑が「とにかく点を取るっていうことに、初めてこだわってやった年」が、VVVフェンロでの２年目だった。
元日本代表MF鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルに出演した本田が、当時を振り返る。チームが１部から２部に降格したなかで「これを機に、自分を改革すると決めて、取り組んだ１年だった」という。
その改革のメインテーマが、冒頭の“点を取ること”だった。
「今まで、点にこだわるっていうのは、アマチュアの時からなかったし、むしろパスに美学を感じたりしていたぐらいだった。でもそれで２部に落ちたので。これでサッカー人生が終わってしまうんじゃないかと」
それだけは認めたくなかった。「何か自分を劇的に変えないといけない」と思った。では、まず何から着手したのか。
「髪の毛の色を変えたんですよ。この話を聞いている人がどう思うかは分からないですけど、僕にとってはどんな変わり方でも良かった。何かしら自分自身で変わると決めるきっかけが必要で、髪の毛の色を変えることをまずやった」
黒髪から金髪へ。そして次は実際のプレーだ。
「点を取らないと、やっぱり海外では認めてもらえないっていうのを、オランダに移籍して半年だけなんですけど、感じたんですよ」
2008年１月に名古屋からシーズン途中にVVVフェンロに移籍。加入１年目に関して、「実は降格するまでの試合でも、（良いプレーを）していた自負はあった」。Jリーグでもそれで評価を高めていたが「そんなのがまったく評価されないんだなっていう半年間だった」。
悔しさはあったが「そんな言い訳を言っていても、そのまま評価されずに終わるぞってことで、じゃあ誰もが文句を言えへん成果は、目に見えるゴールしかない」とマインドを切り替えた。
鈴木氏が「本田圭佑2.0みたいな」と言えば、39歳のレフティもうなずき、こう続ける。
「自分の過去を否定したんで。“お前は何もやってきていない、このサッカー人生、今からまた新しくアップデートしろ”と。過去を美化すんな、関係ない、と」
とことん得点にこだわった。サイドからクロスを入れる。それはチームメイトに任せた。自分はゴール前に行く。俺がゴールを仕留める――。
金髪の本田は36試合に出場し、16得点をマーク。抜群の決定力でチームの１部復帰の立役者に。監督も本田には結果を求めていたこともあり、「やりやすかった。だから毎試合テストして、常に自分を奮い立たせながら、新しいモデルでやっていくんだというのを30何試合かやったという感じで、気持ち良くやらせてもらいました」と回想した。
