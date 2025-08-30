DeNA¡¦ÀÐ¾åÂÙµ±¤¬¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¡Ä¡ªÃ«ÈË»á¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¿§¡¹¤ÊÁª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë
¡¡DeNA¤Ï29Æü¡¢ÃæÆü¤È¤Î»î¹ç¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë8¡Ý9¤ÇÇÔÀï¡£Î¾¥Á¡¼¥à¹ç¤ï¤»¤Æ6ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤ë¤Ê¤ÉÍðÂÇÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È1ÅÀµÚ¤Ð¤ºÏ¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿CS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢9²óÎ¢¤Ë¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿ÀÐ¾åÂÙµ±¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡Ö´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÀ¨¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤â¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â½Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿Ã«ÈË¸µ¿®»á¤Ï¡ÖDeNA¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¿§¡¹¤ÊÁª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡²òÀâ¼Ô¤ÎÊ¿ÀÐÍÎ²ð»á¤Ï¡Ö¾¾»³Åê¼ê¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤ó¤ÊÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤Þ¤À1ËÜ¤·¤«ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Ê¤¤Åê¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù