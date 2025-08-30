右肩痛（インピンジメント症候群）のため５月から負傷者リスト（ＩＬ）に入っているドジャースの佐々木朗希投手（２３）が、週明けにマイナーで４度目の調整登板に臨む。戦列復帰の可否を判断する最終テストとなる。投球内容が重視される一方で、チーム事情により復帰が見送られる可能性もあり、その動向に注目が集まっている。

佐々木が厳しい戦いを強いられている。

日米通じて初めて中５日で先発した５月９日のダイヤモンドバックス戦で降板後に右肩痛を訴えて離脱した。治療と並行して投球フォームの改善と肉体強化に着手。今月１４日に実戦復帰した。

ここまでマイナー３Ａで３試合に登板して防御率７・００。球数を制限されたマウンドでコントロールが安定せず、予定の投球回を投げ切れていないというのが現状だ。

ロバーツ監督が掲げる戦列復帰の必須条件は「７５球」「５回」「球速アップ」の３つ。佐々木は直近２６日の３Ａメンフィス戦で７５球を投げたが、出力を上げた四回に連打と四球で途中降板。最速は９８・８マイル（約１５９キロ）だった。

２度目の調整登板となった２０日の３Ａタコマ戦で本紙などの取材に応じた右腕は、復帰の目安とされる１００マイル（約１６０・９キロ）の球速に「今すぐ出せるかどうかは分からない」と慎重な姿勢を見せながらも「自分の中では１００マイルを投げる能力があると思う」と自負をにじませた。速球を小さく動かすツーシームとカットボールの習得にも取り組んでいるが「自分は直球とフォークの投手。そこに頼る年齢でもない」とも言った。

４度目の登板では残された条件の「５回」と「球速アップ」がクリアできるかが焦点。指揮官は佐々木の今後については「来週、投げた後に決めたい」と話す一方で「彼の映像は見ていない」と意外な言葉も口にした。

どこか冷めたような口調の裏にあるのは、ド軍の先発陣にとって佐々木が不可欠な存在ではないという現実。シーズン序盤こそ故障者続出で駒不足だったローテーションは現在、山本、カーショー、スネル、グラスノーに加え、大谷と２年目シーハンの６人で形成されている。先発陣は今月、メジャー最多の月間１３勝を挙げ、防御率も３・２８の安定感で地区首位の原動力になっている。

今後は１０月のプレーオフに向けて先発４人を絞り込む作業に入っていく。大谷でさえ配置転換が話題になる現状を考慮すれば、佐々木のローテ復帰に緊急性がないことは容易に理解できる。

メジャーでは９月１日からベンチ枠が２６人から２８人に拡張される。ＩＬ入りしている救援右腕コペックとマンシー、エドマン、金慧成の野手３人の復帰が近づいている。新たな２枠を誰に充てるのか。佐々木のメジャー復帰が見送られても驚きはないだろう。（デイリースポーツ・小林信行）