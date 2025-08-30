高齢化が進むなか、相続をめぐる家族間トラブルが増えています。とくに、金銭的価値が高くない“地方の空き家”や“使い道のない不動産”がきっかけで、兄弟姉妹が絶縁状態になるケースも少なくありません。相続財産の金額以上に、家族関係を壊す「誤解」と「事後報告」が深い溝を生んでいるのです。

父の死後、知らぬ間に「相続放棄」？

「勝手に相続放棄なんてしてないよ！」「じゃあ、なんで知らされなかったんだ!?」

都内に住む主婦・千佳さん（仮名・42歳）が、兄と最後に交わした会話は、怒号と涙に満ちたものでした。

そのきっかけとなったのは、2024年の春に亡くなった父親が遺した「ある家」。地方にある築40年の平屋で、固定資産税評価額は約300万円。空き家となって数年が経ち、誰も住んでいないその物件が、兄妹の関係を修復不能なほど壊してしまったといいます。

「まさか、あんな小さな家が、こんな争いを生むなんて思いもしませんでした」

父親が亡くなったのは、千佳さんが東京で新生活を始めて間もない頃でした。兄の達也さん（仮名・45歳）が地元で一人暮らしをしており、死亡届や火葬、年金の手続きなど、実務的な部分はほぼすべて達也さんが担ってくれていたといいます。

「私も東京から駆けつけて、通夜と葬儀には参列しましたが、あとは兄に任せっきりでした。忙しい中、感謝していたのですが…」

しかし、四十九日を過ぎたころから状況が変わっていきました。父の家が空き家として残されていることが気になった千佳さんが、「家どうするの？ 売るなら少しはお金になるんじゃない？」と兄に連絡したところ、返ってきたのは意外な返答でした。

「は？ あの家、お前、相続放棄しただろ？」

千佳さんは驚愕しました。相続放棄の手続きなど、一切していなかったのです。

話し合いを重ねるうちに、どうやら兄が一人で家裁に相談し、父の家については「価値がない」と判断し、相続放棄を視野に動いていたことがわかってきました。さらに、父が残していた通帳や印鑑、年金の還付金なども、兄が一括して処理していたことも明らかに。

「私には“遺品はほとんどない”って言っていたけど、父の通帳も処分していたんです。何に使ったのか聞いても、はっきり答えてくれない。もう信用できなくなりました」

千佳さんは、弁護士に相談し、正式な相続手続きがどうなっていたかを調べました。その結果、「相続放棄」はされておらず、単に兄が財産放棄や処分を「事実上進めていただけ」であることが判明しました。

つまり、法的には兄妹ともに「相続人」だったのです。

「たった300万円の家」がもたらした争い

今回のケースでは、父が遺した家の評価額は300万円、売却価値はそれ以下ともいわれていました。しかし、相続が絡むと、単なる金額以上の感情が渦巻くことがあります。

「自分は何も知らされなかった」

「勝手に財産を処分された」

「言い出しにくくて黙っていた」

こうした小さなボタンの掛け違いが、家族関係に決定的なひびを入れるのです。

千佳さんは、兄との話し合いがこじれたのち、最終的には法的に分割協議を行うことを選びましたが、兄とはその後、連絡を取らなくなったといいます。

実はこうした「相続による兄弟姉妹の絶縁」は、決して珍しくありません。

とくに「地方の空き家」や「価値が微妙な不動産」は、相続人の誰か一人が引き取って管理・処分するケースが多く、不公平感や事後報告による不信が原因で、兄弟姉妹が口をきかなくなった例も少なくないのです。

相続トラブルを未然に防ぐには、以下の3つのポイントが重要です。

■早めの家族間共有

葬儀後や法要のタイミングで、財産や手続きについて「全員で共有する時間」を持つことが大切です。LINEやメールではなく、直接会うか電話で話すのが理想です。

■専門家の活用

少しでも「複雑かも」と思ったら、司法書士や弁護士への相談を検討すべきです。家族内だけで処理を進めると、誤解やトラブルの元になることも。

■親自身による準備

元気なうちに「エンディングノート」や「遺言書」を残すだけで、残された家族の混乱を大幅に減らすことができます。

「300万円の家なんて、売ってもどうせ200万円以下ですよ。でも、家族の信頼は、金額では買えませんでした」

千佳さんは、いまでも父の家の写真を見るたびに胸が痛むといいます。

相続において最も壊れやすいのは、「財産」ではなく「家族の関係性」です。だからこそ、少額だからこそ慎重に、感情よりも透明性を重視する──それが、遺された人々にとって最も大切な“相続のマナー”なのかもしれません。