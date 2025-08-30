「ヤクルト２−４広島」（２９日、神宮球場）

自慢の快足で、よぎった不安を歓喜に変えた。高まる歓声を背に、広島・羽月隆太郎内野手が一塁から一気にホームイン。縦横無尽にダイヤモンドを駆け抜け、チーム５連勝に貢献した。

六回だ。１死一塁から二ゴロに倒れるも、併殺崩れで一塁に残った。坂倉の打席で高梨がけん制を投じたが、羽月は既にスタートを切って二塁手前まで到達していた。けん制も一塁・オスナが捕球できず、ファウルゾーンを転々とした。

「（けん制を）投げた瞬間に、悪送球だと思った。だから迷わず行きました」とグングン加速を強め、最後は頭から本塁に滑り込んだ（記録は二盗と投手の失策）。「運が良かったです」と控えめに振り返るも、一瞬の隙を突いて一塁から本塁を陥れるスピードは圧巻だった。

バットでも魅せた。１点リードの四回１死一塁。「真っすぐに負けないように行こうと思った」と直球を振り抜き、右中間へ適時三塁打。１４８キロ直球で空振り三振に終わった二回の凡退を、次の打席につなげた。これで９日・中日戦から先発出場した試合は６戦連続安打となった。「思ったようにバットがポンと出てくる」というのが好調の要因。訪れた出番での躍動ぶりが頼もしい。

「これから、若い力で引っ張っていかないといけないと思う。一番はチームが勝つこと。それに１試合でも貢献できたら」と熱く誓った羽月。勝利のために、かき回す。