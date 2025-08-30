【装蹄師・西内荘コラム】酷暑のトレセンと門別、今週の好感触馬
門別競馬場でのブリーダーズGCでは、結局どっちも負けてしまったダブルハートボンドとオーサムリザルトですが、お互いが相手だった結果だと思います。
それに直前の栗東から函館、前日の門別競馬場入りだったので、今年の熱波はきつかったのかもしれませんね。私も日曜日に北海道入りしていたので滞在先の函館競馬場に装蹄に行こうかどうか迷ったのですが、浦河の牧場での装蹄がメインだったので、函館競馬場まで往復10時間超の運転は危険かと思い断念しました。
ほんと、私も北海道にはずっと定期的に来ていますが、人間ですら今年の気温差には夏バテ気味になっていますからね。ただ、私としては火曜日に門別にいましたから、水曜日入りした両馬とはすれ違いだったのは残念でした。
今でも北海道に来ると800〜900キロは走るのですが、若かりし頃の武勇伝？として毎週札幌→函館に行っては装蹄しての日帰り。当時は高速は無く下道でしたし、北海道シリーズが終われば青森から栗東まで給油はしましたが、12時間ノンストップで走り切れる体力があったのが懐かしくなってきた今日この頃です。
それにしても9月が近づいても今週の栗東トレセンは相変わらず暑くて、装蹄は汗だくでの作業に自分でもよく熱中症にならないと感心しています。
今日、中京メインの名古屋城Sのハピの状態は最近ではいちばん良く感じました。能力全開となればいいですね。
●8月30日（土）
・中京
4R イフウドウドウ
6R ルクスフレンジー
12R ワンウェイトゥヘル
●8月31日（日）
・新潟
8R ジェルブロア
・中京
4R スマートサターン
5R スマートコーラル
8R マルモア
・札幌
2R スマートイザナミ
ペイシャキセキ
8R ガールズデイアウト
11R ゴールドサーベル
以上が装蹄から感じた好感触馬です。