東京は、じつは日本の「リスク」である…東京が「地方から奪い」「巨大化」することの危うさ

まったくサステナブルでない日本

東京にいると、一度はこう感じたことがあるはずだ。

「東京は疲れる」「東京は暮らしづらい」――。

都道府県ごとに住民の幸福度や生活満足度、愛着度、定住意欲度などを数値化する「第6回幸福度調査2024」（出典：ブランド総合研究所）によると、東京は40位だという。2023年の調査が28位だったことを鑑みると、わずか1年で急落したことになる。東京は、“幸福になれないのに人が集まる街”になりつつある。

現在、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県の人口は、約3600万人以上と言われる。日本全体の人口が、約1億2000万人だから、首都圏に約3割の人口が集中していることになる。東京の昼間人口は1700万人に迫るとも言われる。右も左も人だらけ。疲れないわけがないのだ。

しかも、こうした東京への人口集中は、個々人の「暮らしづらさ」や「疲れ」につながるだけではない。それは、日本という国にとって、大きなリスクをはらむ「重荷」になっているのである。

では、巨大化したこの街は、いったいどのような意味で日本にとって重荷なのだろうか。そして、それを改善するためにはなにが必要なのだろうか。

「東京一極集中は、日本最大のリスク」

そう語るのは、國學院大學観光まちづくり学部教授の吉見俊哉氏。

『都市のドラマトゥルギー』『東京復興ならず』『敗者としての東京』などの多数の著書を持つ、社会学、都市論の専門家だ。

「人口減少がさらに加速化すると、21世紀後半に日本の人口は9500万人くらいまで減るでしょう。半面、東京の人口が減るかどうかは分からない。仮に、将来も首都圏に4000万近い人が住むような状況なら、人口の半分近くが集中することになる。まったくサステナブルではない。冗談抜きで、日本は崩壊する」（吉見氏、以下同）

吉見氏は、東京一極集中の危うさを知るためには、東京がどのように膨張してきたかの歴史を知ることが近道だという。

東京は、日本が近代化していくのに対応して全国の人が集まるようになっていく。

「1880年（明治13年）から1884年（明治17年）までの間で、最も人口が多かった都道府県はどこだと思いますか？」

吉見氏が、いたずらっぽく問う。東京か大阪か京都か？ そのいずれも違うという。

「石川県です。江戸時代、“加賀百万石”と呼ばれた金沢を中心とする石川県には、およそ180万人の人口がいた。この時代、石川県は現在の富山県と福井県も編入されていたため、現在の石川県とは異なるものの、非常に多くの人が暮らしていました」

「そして、第2位がその隣にある人口150万人を誇っていた新潟県。第3位が、当時、香川県を編入していた愛媛県の140万人です」

では、東京の人口はどれほどだったのだろうか？

「95万人くらいしかいなかった。大阪にいたっては60万人にも満たない。この数字が、明治前期日本のリアリティなんですね。江戸時代に平和が260年以上も続いたことで、日本各地に豊かな文化が育まれた。食はもちろん、工芸や芸能、祭りなど、その土地々々に暮らしに根づいた文化があった。日本の文化的な豊かさは、江戸や京都や大阪といった大都市が作ったわけではないのです」

地方経済が日本を豊かにした

地方がそれぞれの文化的な豊かさを実現できたのには、江戸時代、日本で「藩札」という独自の地域通貨が流通していたことも大きい。藩札は大名の領地内で通用する基本通貨として、藩が発行した紙幣であり、多くは幕府の正規の貨幣（金・銀・銅貨）と、いつでも交換できる仕組みにすることで、その価値を保障していた。驚くことに、明治4年の調査では、244藩、実に全国の約8割にあたる藩が独自通貨を持っていたことが明らかになっている。

17世紀後半、経済成長の速度に幕府の貨幣発行が追い付かず、通貨不足に端を発する需要不足が起きたことで、藩札は流通していく。全国的な貨幣不足は、目立った特産物のない藩に対して大打撃を与えたため、地域内の通貨需給のアンバランスさを解消する術として、各藩が独自に藩札を発行するようになっていく。

効果はてき面、幕府は黙認するしかなかったほどである。「外部通貨」としての金・銀・銅貨と、「内部通貨」としての藩札が、日本全国で当たり前になることで、地域経済は大都市に頼らずとも独自に人やモノを回せるようになったのだ。

「江戸時代を通じ、地方経済が日本の豊かさを作ってきた。しかし、明治以降はまったく様変わりした。あらゆるものが東京に集中するようになり、人や企業は吸い寄せられるように東京へと向かった。近代は、東京が地方から収奪してきた150年間とも言えます」

「その結果、どうなったか。東京だけが、過剰に膨張したのです。そしてその東京は、まったくサステイナブルな都市ではありません。例えば、2024年の東京都の合計特殊出生率は0.96で、全国で最も低い数値です」

合計特殊出生率は、1人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標だ。全国の合計特殊出生率は1.20。東京都は1を下回る唯一の都道府県でもある。地方から人を吸い込むにもかかわらず、国内で子どもがもっとも生まれづらい場所。「東京は巨大な人口ブラックホールです」。吉見氏が苦笑する。

「今後も東京に一極集中するなら、日本の人口減少は加速化していきます。日本の人口問題を考えたとき、地方に人口を分散させていくしか答えはない。すなわち、東京から“引き算”をしていく施策を考えていかなくてはいけない」

区民プールで180分待ち

私自身、引き算をした一人かもしれない。東京の暮らしづらさに辟易し、熱海にほど近い神奈川県真鶴町に中古のマンションを購入し、住民票を移した。0歳から暮らしてきた東京を初めて離れた。現在は、東京・世田谷との二拠点生活をしているが、その快適さは雲泥の差と言っていい。

先日会った、子育てをしている友人がこんなことをこぼしていた。

「都内某所の区民プールに行ったら、 『180分待ち』だと言われた。そのプールはすごく安いにもかかわらず、広くて遊べるから人気が高いことは分かっていたけど、400人も待っていて、入場まで180分かかると言われてめまいがした（苦笑）。区民プールなのに、ディズニーランドのアトラクションくらい待たないといけないって……休日なのに、なんでこんなに疲れるんだろう」

人やモノがあふれ過ぎていて、余裕がない。収奪しすぎた結果、そこに集まった人々が疲弊しているのだ。

昨年9月に先行開業した、JR大阪駅のうめきたエリアにある「グラングリーン大阪」が話題を集めているのは、都会の中心部に“余裕”を設けたことへの羨望もあるだろう。大阪駅前の好立地に約320種、約1500本の樹木が並び、その広さは東京ドーム（4万6755m²）に匹敵する。明治神宮外苑が再開発される東京人にとっては“隣の芝生が青く見える”。

「グラングリーン大阪は、引き算の好例でしょう。素晴らしい取り組みだと思います。空間を作り出すことができれば、余白が生まれ、そこに新しい何かが生まれます。また、社会を心地よいものにしていくために、意図的に、戦略的に不便さを作るという引き算の考え方もある。必要なのは、拡大ではなくバランスなのです」

その一例として、スペインのバルセロナを挙げる。

「日本でもよくありますが、大通りを避けて抜け道を通る車が、バルセロナにも多かった。そこで、バルセロナの都市計画当局はAIを使って、これを解消した。一方通行など、車が通れない道を作ることで、街区の中に入った車が、ぐるぐると迷い込むような非効率なルートを意図的に作り出した。通過するためだけに使用するドライバーは時間がかかる。近道だと思っていた道がそうではないと分かると、二度と通らない（笑）」

まるで三国志演義に登場する「八門金鎖（はちもんきんさ）の陣」である。車の量が圧倒的に減ったことで、道にベンチを置いて住民がくつろぐようになったり、子どもたちがゲームをしたり、地域住民の遊び場が増えたという。

「ニューヨークの場合は、都心の賑わいのある通りにわざとベンチを置いて車を通りにくくしていったり、パリでは大通りの車道を４車線から１車線に減らし、残りを自転車や人のために開放したり、方法はいろいろあります。要するに、道路は車だけのものではなく、そもそも歩行者や自転車のためのものなのだというのが、今や世界の都市政策が向かっている方向です。日本だけが、考え方を変えられていない」

「車の通行量を減らすだけではなく、業務拠点を分散させる、情報の集中度を減らす……多角的に東京からの引き算を考えなければいけません。

東京は、高度成長期の都市改造を通じて、『より速い、より高い、より強い』都市を標榜した。そのため、川や運河にふたをするように首都高速を造り、“ゆったりとした東京”の象徴でもあった都電を廃止し、幹線道路を造った。

足し算を重ねた結果、それらに付随する文化的な豊かさも失った。だから1970年代には、こうした東京中心の開発主義に異を唱える人が少なくなかった」

その一人が、故・大平正芳元首相だった。

「大平は1979年1月25日の国会で、非常に優れた施政方針演説を行っているのですが、端的に言うと、経済と文化、中央と地方の関係の組み直しが必要だと主張した。経済中心から文化重視へ方向転換すべきだと唱え、東京への集中から地方への分散を掲げた」

しかし、大平は首相在任中に急逝する。志は引き継がれず、さらなる経済成長を選んだ東京は、「愉しい都市」への転換を捨て、より「速い都市」を目指していく。80年代の東京は、個性豊かな文化が生まれるが、あくまで広告や消費と表裏一体であり、流行が著しく変わるそのスピードは、やはり「速い都市」を体現していると言わざるを得ない。

ドラマが息づく「自由の空間」を

「21世紀の日本は、『より速い、より高い、より強い』から『より愉しい、よりしなやかに、より末永い』への転換を目指さなければいけません。より愉しいはクオリティオブライフ、よりしなやかにはレジリエンス、より末永いはサステナビリティ。

東京からマイナスすることで、それらは生まれます。足し算をして空間を埋めていくのではなく、集中した機能を分散化させ、大都市に緑の空白を作っていかないといけない。そうすれば、その何もない自由の空間では、人々の生活や文化、ドラマが息づいていくことになります」

余白や余裕がなければ、豊かさなど生まれるわけがない。ましてや、70年代と違い、今の日本には悲壮感が漂っているのだから。

「『より速く、より高く、より強く』を目指したのは、高い坂の先に、より豊かな未来があると思えたからです。あるいは、世界に誇る東京＝TOKYOを造るという価値観を抱けたからでしょう。

ところが、2000年代以降、僕らはそうした未来がないことに気がついてしまった。目標がないのに、『より速い、より高い、より強い』東京を目指しているのだから、ただただ疲れる。東京で幸せではないと感じる人がどんどん増えるのは、今、日本人の意識が急速に変化しているからで、不思議なことではありません」

街を歩くと、東京のあちこちで再開発が進められている。まだ速く、まだ高く、まだ強くなろうとするその姿は、もはや“倒錯的”と言っていい。「より愉しく、よりしなやかに、より末永く」。きっとそれは、私たち自身のありかたにも言えることなのだ。

