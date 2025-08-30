¡Ö±½¤Î¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¤Î¥á¡¼¥ë¤À¤è¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¡¢ÊÑ¤À¤è¤Í¡×¡¡¥¬¥ó¥°¥í¡¢¥ÉÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¡Ä19ºÐ¤ò½±¤Ã¤¿¸í²ò¤ÈÊÐ¸«
Æ£ÅÄ»ÖÊæ¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè2²ó
¡¡¥¬¥ó¥°¥í¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¡Ä¡Ä¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆø¤ï¤»¤¿Æ£ÅÄ»ÖÊæ¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¡£19ºÐ¤Çµ¯¶È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¸í²ò¤äÊÐ¸«¤È¤ÎÆ®¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥®¥ã¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¤È¤¤¤¦Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ä¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ËÈþÈ©¡£40ºÐ¡¢¸½ºß¤ÎÆ£ÅÄ¤µ¤ó¡£¥¬¥ó¥°¥í¡¢¥ÉÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¡Ä¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î»Ñ¤â
¡½¡½¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¼Â¶È²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Á´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¿Æ¤¬É×ÉØ¤Ç²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½19ºÐ¤Çµ¯¶È¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åö»þ¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡ÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢µ¯¶È¤¹¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¡½¡½¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£19ºÐ¤À¤Ã¤¿2005Ç¯¤Ëµ¯¶È¤·¤Æ¡¢2008Ç¯¤Ë¤ÏÁ°¤Î²ñ¼Ò¤ò¾ù¤Ã¤Æ¡¢2009Ç¯¤«¤é¤Ïº£¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ëµ¯¶È²È¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¼¡Ä¹²ÝÄ¹¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡¢¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¡Ö²¶¤Ï±ã²ñÉôÄ¹¤ä¡ª¡×¤È¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×
¡½¡½¤½¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡ËÜÅö¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤éÌ¾¾è¤ë¤Î¤âÊÑ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡Ö¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡×¤È¸À¤¨¤ÐÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÀÖÈ±¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ÒÄ¹¶È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï²¿¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¸À¤ï¤ì¤ëÄÌ¤ê¤ËË¡Ì³¶É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¾¯¿Í¿ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¯¶È¤·¤¿¤È¤¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤´¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò°ìÅÙ²òÌó¤·¤¿¤ê¡¢¼Ò°÷¤Î²È¤Ç¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é±¢¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÀÎ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬±½¤Î¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¤Î¥á¡¼¥ë¤À¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢»ä¤Î¥á¡¼¥ë¤òÂ¾¤Î¿Í¤ËÅ¾Á÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¡¢ÊÑ¤À¤è¤Í¡×¤È¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ä¤âCC¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼ÒÆâ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á°¤Î²ñ¼Ò¤Ï¿Í¤Ë¾ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿·²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÇÀ¶È»ö¶È¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÁÄÉã¤¬¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤òºî¤ëÇÀ²È¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸å·Ñ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¿Í¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÀ¶È¤ÎÌäÂê¤¬¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Î¼Â²È¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÌäÂê¤¬¼«Ê¬¤Î²È¤Ë¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÆ°¤«¤Í¤Ð¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÄ¤ó¤Ü¤äÈª¤ò¼é¤ê¤¿¤¤
¡½¡½¤½¤ì¤¬¡¢ÇÀ¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Î¥®¥ã¥ë¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÇÀ²È¤Î¼Â¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÈª¤ò¤ä¤Ã¤¿¤êÅÄ¤ó¤Ü¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤È¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òºî¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÇÀ¶È¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¤ÏÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÃÏÊý¤Î¼ã¼Ô¤ÏÅìµþ¤äÅÔ¿´¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¡ÖÃÏ¸µ¤Î¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤äÈª¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹Ã»Ò±à¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ¸µ¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÃÏÊý¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹Ã»Ò±à¡×¤âº£Ç¯¤Ç14²ó¤ò¿ô¤¨¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤¹¤´¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤ä¡¢ÊÆÌäÂê¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡»ä¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö¥·¥Ö¥äÊÆ¡×¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©Âç³ãÂ¼¤ÎÊÆ¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¤Âç³ãÂ¼¤Ç¤Ï¡Ö¸ºÈ¿À©ÅÙ¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Î¹Í¤¨¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ëÅö»þ¤Ï¡ÖÃ´¤¤¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤½¤¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤âÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÆ¤ÎÂç»ö¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£¤Ï¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡Ö¼¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¥®¥ã¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤À¤±¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤É¤ó¤É¤óÇö¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È©¤ò¹õ¤¯¾Æ¤¯¤Î¤Ïº£¤Ç¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡Âè1²ó¡Ú19ºÐ¤Çµ¯¶È¤·¤¿¡Ö¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡×¤Îº£¡¡40ºÐ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤·Ð±Ä¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ö°ìÅÙ·è¤á¤¿¤é¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£ÅÄ»ÖÊæ¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤·¤Û¡Ë
1985Ç¯¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£10Âå¤Ç¥®¥ã¥ë»¨»ï¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢19ºÐ¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡ÖG-Revo¡×¤òµ¯¶È¤·¡¢¡È¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£°Ê¹ß¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ä¡Ö¥Î¥®¥ã¥ë¡×¡Ö¤´ÅöÃÏ¡ªÀäÉÊ ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹Ã»Ò±à¡×¤Ê¤É¡¢¼ã¼Ô¡¦¿©¡¦ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¡£¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¿©¤Î¹Ã»Ò±à¶¨²ñ²ñÄ¹¡¢Office G-RevoÁêÃÌÌò¤È¤·¤Æ¡¢¿©°é¤äÃÏ°è³èÀ¡¢¿Íºà°éÀ®¤ò¼´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
