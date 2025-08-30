「そんなのありえるわけねぇじゃん」…「芸能界のドン」バーニング・周防郁雄が声を荒らげたインタビューの「中身」

大手芸能事務所バーニングプロダクション創業者にして「芸能界最大のドン」と畏れられる男・周防郁雄。その「素顔」は厚いベールに包まれているが、田崎健太著『ザ・芸能界 首領たちの告白』ではインタビュー取材に応じ、業界に囁かれるさまざまな自身の噂について答えている。当時ジャニーズに所属していた郷ひろみを「強奪」したのではないか、サザンオールスターズが在籍するアミューズとの関係…。周防は関係が深いプロダクション・通称「B系」、各メディアのバーニング担当・通称「B担」の存在の有無についても明言した。本書より一部再構成してお届けしよう。

芸能界の「B系」プロダクション

前出のように、バーニング出身のマネージャーが始めたプロダクション、周防との関係が深いプロダクションは総称して「バーニング系」――Ｂ系と呼ばれている。

周防の高校の同級生であるケイダッシュの川村龍夫もバーニングと近いとされている。

川村は立教大学在学中、同級生だった鹿内孝から誘われてマネージャーとして大橋プロダクションに入った。鹿内のバックバンドであったジャッキー吉川とブルー・コメッツのマネージャーを経て、川村企画、そしてケイダッシュを立ち上げた。芸能界の首領の一人である。

「ケイダッシュとの資本関係は全くないです。昔、向こうはうちの株を持っていたんですけれど、あんまり評判が悪いので危ないと思ったのか、手を引かれてしまった。昔はうちから彼に給料を払っていた時期もあったんですが、税務署から認められないという指摘があったのでやめました」

ケイダッシュ、フロム・ファーストのように周防と直接関わりがあるプロダクションに加えて、周防の名前を出すことで他を威嚇しているプロダクションが存在している。そうしたプロダクションを把握しているのか。ぼくが問うと「Ｂ系っていうのをぼくは全く知らないんだよね」と言った。

周防との間をつないでくれた“男”が口を挟んだ。

「そんなのありえるわけねぇじゃん」

「自分のバックに周防社長がいるという嘘をつく芸能人もいるんです。テレビ局や広告代理店の現場の人間は周防社長に確認なんて取れませんよね。だから、ああ、そうなんだって信じてしまう。昔、新宿に“バーニング系列”と名乗っているプロダクションを見つけたんです。そこで（周防）社長に訊ねたら、知らないと。周防社長は、そこの電話番号を調べてくれって言うんです。どうするんですか、と聞いたら、直接、俺が電話してふざけるなと言うって」

ただでさえ俺の評判は悪いのに、そういう奴がいるともっと悪くなると憤っていたんだと周防は顔をしかめた。

「それはみんなに止められてやめましたけどね。あと、ぼくの隠し子だと名乗る奴がいて、東京と大阪を行ったり来たりして悪いことばかりしているんですよ。懲らしめてやろうとうちの息子（彰悟・バーニングパブリッシャーズ代表者）と張り込んだんですけれど、捕まらなかった」

３年ぐらい追いかけましたかね、と笑った。

各メディアのバーニング担当――Ｂ担を使って、気に染まない記事を握りつぶしてきたのではないか。ぼくの質問に「そんなのありえるわけねぇじゃん」と苛立った声を出した。

一方、貴方に明らかな悪意がある記事も多い、反論しようとは思わなかったのか。

彼はどう答えたらいいのか分からないという困った顔をした。

「ぼくは元々口べたなんですよ。もう何でもいいやという気持ちもあった。うちの弁護士もあまり争うことを好まないんですよ」

