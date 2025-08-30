『キャロル』（2015）『メイ・ディセンバー ゆれる真実』（2023）のトッド・ヘインズによるロマンス映画『De Noche（原題）』が、『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』などのペドロ・パスカルを主演候補に再始動していることが分かった。米,などが報じてる。

本作は、同性愛者のラブストーリーを描くNC-17（17歳以下鑑賞禁止）指定映画で、『ジョーカー』シリーズのホアキン・フェニックス主演が持ち込んだ構想やアイデアを基に、ヘインズがオリジナル脚本を執筆し、監督を務める予定だったもの。ホアキンのほか『トップガン マーヴェリック』（2022）や『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』（2025）のダニー・ラミレスが共演することが明らかになっていたが、なんとホアキンが撮影5日前に突如するという異例の事態が発生。未曽有の展開に、プロデューサーのクリスティーン・ヴェイコンは「悪夢のようでした」とコメント。企画はそのままお蔵入りになるのではと見立てられていた。

ラミレスも企画の中断に大きくを受けていたが、「トッドと仕事ができることを、今でも本当に楽しみにしています」と前向きだった。その念願叶って、パスカルの起用に向けて企画復活。。まだ契約は締結されていないものの、パスカルの名前は2024年の末から主演候補として挙がっていたという。

主演の交替となるホアキンとパスカルは、アリ・アスター監督最新作『エディントンへようこそ』（2025）で共演した間柄だ。パスカルとラミレスはHBOドラマ「THE LAST OF US」のシーズン2で共演を果たしており、再度のタッグとなる。またパスカルは『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』のミスター・ファンタスティック／リード・リチャーズ役、ラミレスは『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』ホアキン・トレス役とともに（MCU）のヒーローでもある。

勇敢でたくましいヒーロー役を演じる実力派の2人が『De Noche』では、どんなロマンチックなケミストリーを生み出すことになるか。正式なキャスティングのアナウンスを含め、続報を待ちたい。

Source:,