¡ÖM¥¹¥Æ¡×À¸½Ð±é¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥é·òºß¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¡AKB48Â´¶È¤«¤é10Ç¯°Ê¾å
·ëº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¸³
¡¡8·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤¬AKB48¤ÎOG¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¡¢¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥ê¡¼±óÅÄ/¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊõÊª¤¹¤®¡×¡Öº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥¥é¥¥é¡×¡Äµ×¡¹¤ÎAKB48·à¾ì¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Á°ÅÄ¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Êµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£AKB48Â´¶È¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÂç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¡¼¥é¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½Ìò¤Î¼ã¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËSNS¤Ê¤É¤Ç¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¿ÈÂÎÀ¡×¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¢¤ë¡£Ã±¤Ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î©¤Á»Ñ¤äÉ½¾ð¡¢»ëÀþ¤ÎÁ÷¤êÊý¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÉÔÆ°¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿½¬´·¤¬ÂÎ¤ËÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï¼«Á³¤Ë¡ÖÃæ±û¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀâÆÀÎÏ¡×¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë½êºî¤¬Å°ÄìÅª¤Ë·±Îý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬º£¤Ç¤â¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤Î¡ÖÊª¸ìÀ¡×¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AKB48¤¬¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¾ï¤Ë¾ÝÄ§Åª¤Ê°ÌÃÖ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ìÈÌ»ëÄ°¼Ô¤Îµ²±¤Ë¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èà½÷¤¬ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤ÇÁ´À¹´ü¤ÎAKB48¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë1¿Í¤Î·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢AKB48¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤Ë½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤ÏAKB48¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¤Î¤Á¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤éÈà½÷¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Îµ±¤¤ò½÷Í¥¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë°Ü¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
É½¸½ÎÏ¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Â´¶ÈÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¡Ö¸µAKB¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë±éµ»ÇÉ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»³²¼ÆØ¹°¤Ê¤É¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤Î»Å»ö¤¬Â³¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë²¦Æ»¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿Ìò¤ä¶þÀÞ¤·¤¿¿ÍÊª¤òÂ¿¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤à¤·¤í¤½¤¦¤·¤¿ÌòÊÁ¤Ë¤³¤½¡¢Èà½÷ÆÃÍ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬½É¤Ã¤¿¡£±éµ»¤òºî¤ê¹þ¤à¤è¤ê¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÊü¤¿¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡£¤½¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤ä´í¤¦¤µ¤¬¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÊì¤È¤Ê¤ê¡¢À¸³è¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤â»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±éµ»¤Ë¤â¤è¤ê¿¼¤ß¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¤È¤¬¤Ã¤¿°õ¾Ý¤äÁÇËÑ¤Ê´í¤¦¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ð¸³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¬ÌòÊÁ¤ËÉ½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤Î½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÉ¬¤º¤·¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Ê¤¬¤éÆÈ¼«¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ò·Ð¤Æ½÷Í¥¤Ø¤È¤¤¤¦Æ»¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¼«Ê¬¤Î¿§¤ò»Ä¤·¤¿·Á¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆÃÊÌ´¶¤òÊÌ¤Î·Á¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¤¢¤ë¡£½÷Í¥¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬½É¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥é¤¬·òºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¤â¤È¤â¤È¤Î»ñ¼Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½÷Í¥¶È¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢É½¸½ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£AKB48Â´¶È¤«¤é¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¤Ç¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ±¤¤Ï¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¶¯ÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ï¡¢Èà½÷¤¬Ã±¤Ê¤ë²áµî¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤â¤Ê¤ª¡Ö±Ê±ó¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥é¥ê¡¼±óÅÄ¡Ê¤é¤ê¡¼¡¦¤È¤ª¤À¡Ë
1979Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ºî²È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¤ª¾Ð¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¡¢¼¹É®¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥à¥Ã¥¯¡Ø¥³¥á½Ü¡Ù¡Ê¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò¡Ë¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ø¥¤¥í¥â¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¿À®¤ª¾Ð¤¤»Ë¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼·È½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Î½ª¤ï¤ê ¡Ò¥Ý¥¹¥ÈÊ¿À®¡Ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÏÀ¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØµÕ½±¤¹¤ë»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¡Ø¤ª¾Ð¤¤À¤ÂåÏÀ ¥É¥ê¥Õ¤«¤éÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
