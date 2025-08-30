ジープ・ラングラーの限定モデルを発売

ステランティス・ジャパンは、ジープ・ブランドの本格オフロード・モデル『ラングラー』の限定モデル『ジープ・ラングラー・アンリミテッド・スポーツ ’41エディション（Jeep Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition）』を、9月13日より全国のジープ正規ディーラーにて150台の限定で発売する。

【画像】ジープ・ラングラー・アンリミテッド・スポーツ '41エディションと購入者プレゼント 全15枚

本モデルの価格は789万円で、特別仕様と成約プレゼントが付属しながら、ベースモデルと同価格となる。



9月13日より限定150台で発売の『ジープ・ラングラー・アンリミテッド・スポーツ '41エディション』（右）とジープのオリジナルモデルである『ウィリスMB』（左）。 ステランティス・ジャパン

ウィリスMBに着想を得た『ミリタリーグリーン』

『ジープ・ラングラー・アンリミテッド・スポーツ ’41エディション』は、『アンリミテッド・スポーツ』グレードをベースに、ジープブランドが誕生した1941年に由来して『’41（フォーティーワン）』と名付けられ、ジープの歴史を語る上で欠かせない『ウィリスMB』から着想を得た『ミリタリーグリーン』の特別色を採用する。

ミリタリーグリーンは、木々や岩肌、土の色に調和し、ジープの堅牢性と高い機敏性を象徴するものである。アウトドアシーンにも溶け込み、ジープが受け継いできた、『どこへでも行ける、何でもできる』の精神がそこにあるといえる。



ジープ・ラングラー・アンリミテッド・スポーツ '41エディション ステランティス・ジャパン

そのほかには、フェンダーとリアウインドウに、それぞれ山頂への等高線や山の稜線を走る『ウィリスMB』のシルエットが描かれたデカールが施される。さらに、車両の左サイドに『One of ’41』の専用バッジを装着して、冒険心あふれる世界観を表現している。

購入者にはポーラーとのコラボアイテムをプレゼント

『ジープ・ラングラー・アンリミテッド・スポーツ ’41エディション』の購入者には『One of ’41』のジープオリジナル・キーホルダーセット、そして米国オレゴン州のマルチアウトドア・ブランド『ポーラー（POLeR）』とのコラボレーションアイテム（キャップ＆2WAYトートバッグ）がプレゼントされる。



購入者にはジープオリジナル・キーホルダーセットと『ジープ×ポーラー』のコラボグッズ（キャップ＆トートバッグ）がプレゼントされる。 ステランティス・ジャパン