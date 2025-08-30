彼女となる人に最低限求めるもの９パターン
想いを寄せる男性や、良い感じの仲になっている男性はいるものの、なぜか相手がこちらを彼女候補として意識してくれない。そんなことってありませんか？ それはもしかしたら、相手男性の中で、あなたの何かが引っかかっているのかもしれません。そこで「男性が彼女となる女性に対して、最低限求める『性格』や『要素』は何か？」をテーマに、スゴレン男性読者からご意見を募りました。その中からピックアップした声をヒントに、あなたの性格を見つめ直してみてはいかがでしょうか。
【１】ウソをつかないこと
恋人に対してウソをつかない、素直で正直な性格です。恋愛関係に限らずですが、これからお付き合いをして信頼関係を築いていこうとするには、最低限必要な条件であると言えるのではないでしょうか。なお、「浮気をしない性格」を挙げた声も数多く見受けられました。
【２】ゴミのポイ捨てをしないなど、マナーが守れること
世間一般のマナーをわきまえていて、それをちゃんと守れる性格です。相手との約束を守ることだけではなく、ちゃんと挨拶ができること、「ありがとう」や「ごめんなさい」が言えること、電車内で化粧をしないこと、ゴミのポイ捨てをしないこと、歩き煙草をしないこと・・・。一般常識とされるマナーが守れる彼女でないと、自分が恥ずかしい思いをするというご意見もありました。
【３】金銭感覚が似ていること
相手男性と似たようなレベルの金銭感覚です。一緒に買い物をしたり、食事に行ったり、互いにプレゼントを贈りあったり・・・といったお付き合い上での出費シーンで、金銭感覚が大きく違いすぎると、男性が嫌悪感やコンプレックスを抱く要因ともなりかねません。また、お金遣いが荒かったり、多額の借金がある、はたまた倹約しすぎる場合なども、男性はチェックしているようです。
【４】キレイ好きであること
部屋や洋服など身の回りのものをいつも清潔にするキレイ好きな性格です。やはりお付き合いする以上、相手女性が不潔だと気持ち良いものではありません。また、いくら身につけるものがキレイだったり、容姿が美人だったり可愛かったりしても、部屋がちらかっていたりろくにお風呂に入っていなかったりすると、その落差からかえってマイナスイメージとなるようです。
【５】服装や言葉遣いが下品ではないこと
いつも着ている洋服の趣味や、言葉遣いが下品ではないことです。あくまで判断するのは男性の主観なので、何が上品で、何が下品かを知るのは難しい問題です。しかし、少なくとも派手すぎたり奇抜すぎたりする洋服や、男性が使うような汚い言葉遣いなど、世間一般の常識に照らし合わせて相手に不快感を与えるものは、彼氏候補の男性に対しても与えているかもしれません。
【６】周囲に気遣いができること
相手男性だけではなく、他の人にも気配りができる細やかで優しい性格です。誰か困っている人がいたら助けてあげられたり、自分の行動が誰かの迷惑になっていないか意識できて当然と考えられているようです。特に普段から「気が利かない」「鈍感だね」と指摘されている方はご注意ください。
【７】一緒にいて元気になれる明るさがあること
男性が落ち込んだ時でも笑顔でいてくれるような、一緒にいて元気になれる明るい性格です。学校や職場、家庭でつらいことがあっても、せめて彼女だけはいつも明るくいてほしいという男性の願いがあるようです。もっとも女性側としても、自分が落ち込んだ時は男性に笑顔でいてほしいという願いがあります。
【８】話を聞いてくれること
男性の話をちゃんと聞いてくれる性格です。会話はお付き合いの基本と考える男性は多く、ひいては、些細なことから大事なことまで何でも話せるような関係を求めているようです。したがって、男性が真剣な話をしている時に、軽く流されたりすると大きなダメージを与えます。とはいえ、中には「特に意見など挟まなくてもいい。ただ聞いてさえくれればいい」という人もいるようです。
【９】彼氏に対して依存しすぎないこと
彼氏に対して依存しすぎない性格です。「私と仕事とどっちが大事なのよ？」といった質問に代表されるような、「男性の時間を奪う＝束縛することで愛情を感じる」タイプの女性は特に避けられるようです。同性の友達付き合いも大切にするような、ある程度自立している女性の方が良いという意見もありました。
以上、「彼女となる人に最低限求めるもの９パターン」いかがでしたか？ 「家事ができること」という条件を挙げた人がほとんどいなかったのは時代の流れなのでしょうか。いくつも当てはまってしまった人は、今一度自分を振り返って、直せる部分は直すよう努めてみてはいかがでしょうか。また、他にはどんな「彼女となる人に最低限求めるもの」があると思いますか。皆さんのご意見をお待ちしております。（熊山 准）
