プレミアリーグ第３節、三笘薫所属のブライトンはホームにマンチェスター・シティを迎える。開幕戦でフラムに１−１で引き分け、第２戦でエバートンに０−２で敗れたブライトン。順位にすると18位だ。２試合を終えた段階で結論を導き出すのは時期尚早とはいえ、チームに勢いが感じられないことは確かである。

２試合でスタメンを飾った新戦力は、ミランへ移籍した左SBペルビス・エストゥピニャン（エクアドル代表）の代わりに取ったマキシム・デ・カイパー（ベルギー代表）のみ。空前の活況を呈すプレミアにあっては、あまりにも控え目だ。現状ではチェルシーへ移籍したエース格、ジョアン・ペドロ（ブラジル代表）の穴を埋めることができていない。

サッカーそのものも地味になった。ブライトンの自慢は、マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督も舌を巻く、コテコテのパスサッカーだった。2022−23シーズンにロベルト・デ・ゼルビ監督が就任すると、攻撃的サッカーに拍車が掛かり、より革新的になった。そのタイミングで三笘が合流。デ・ゼルビ・サッカーを象徴する顔として活躍した。

そのデ・ゼルビが去ったのが昨季で、後任にはファビアン・ヒュルツェラー監督が座った。成績こそ過去２シーズンと遜色ない８位（2022−23シーズン６位、2023−24シーズン11位）で終えたが、画期的度は薄れた。

三笘の活躍度もデ・ゼルビ時代を10とすれば8.5〜９といった印象で、わずかにダウンした。少々勢いを落とした状態で今季を迎えることになった。



０−２で敗れたエバートン戦にフル出場した三笘薫（ブライトン） photo by REX/AFLO



開幕２試合を見る限り、その流れを変えることはできていない。フラム戦のデキは5.5をつけるのが精一杯と記したが、エバートン戦も大差はなかった。

最大の見せ場が訪れたのは前半18分。GKバルト・フェルブルッヘン（オランダ代表）のロングフィードを、エバートンのCBジェームス・ターコウスキー（元イングランド代表）が後逸。その間隙を突いて放った浮き球シュートである。鋭い右足キックはバーを直撃。惜しいシーンとなったが、結果的にはそれが"今日一"のプレーとなった。

【相手にとって守りやすい選手になっている】

左ウイングの三笘にとって最大の見せ場はウイングプレーだ。アタッカーという視点に立つと、ウイングプレーに得点機をどう絡ませるかになるが、チャンスが多いのはウイングプレーだ。サイドで相手のSBと対峙する瞬間である。

エバートンの右SBはジェイク・オブライエン（アイルランド代表）。197センチ、92キロの巨漢である。悪く言えばドタドタしている。細かなステップワークと高い巧緻性を売りにする三笘にとっては、相性がよさそうな相手に見えた。

最初に両者が１対１で対峙したのは前半10分。だが三笘は勝負を避けるようにあっさりと後方にボールを戻す。２度目はその１分後。後ろ足にあたる右足でボールを前方に押し出しながら前進すると、オブライエンの身体半分、前に出た。逆を突くことには成功したが、思ったほど逆が取れなかった。相手を縦にずらすことができなかったと判断したのか、三笘はサッと身体を翻し、縦突破を断念した。

かつてなら確かにあと50センチほど、マーカーをずらすことができていた印象だ。その独特のステップを研究されている可能性がある。とすれば、そのうえでどう出るか。

三笘はアタッカーにしては慎重派だ。失敗したくない、ボールを奪われたくないという気持ちが、アタッカーにしては強い。その意味では中盤的な気質の持ち主だ。日本人的な気質と言ってもいいのかもしれない。

この試合も結局、縦突破は１度も成功しなかった。トライしたのも１度だけだ。開幕戦のフラム戦ではトライゼロ、成功ゼロだったので、２戦を終えた段階ではトライ１、成功ゼロとなる。今季三笘は、縦突破を１度も決めることができずにいる。

縦方向へトライする意思がないことが相手に伝われば、内へ切れ込む動きも決まりにくくなる。得点に絡む機会も減る。まずは縦突破。ウイングはこれが決まらなければ、選択肢は広がらない。三笘はいま、相手にとって守りやすい選手になっている。

【グリーリッシュと比較すると...】

対戦相手のエバートンで左ウイングを張ったのはジャック・グリーリッシュだった。昨季までマンチェスター・シティに所属していたイングランド代表である。ジェレミー・ドク（ベルギー代表）の成長などで出場機会を減らし、今季、エバートンに移籍してきた。

ビッグクラブへの移籍を狙う三笘にとって、指針、あるいはバロメーターになる選手だ。三笘にとってエバートン戦は、グリーリッシュより活躍したい試合だった。

ところが１対１に消極的になる三笘とは対照的に、グリーリッシュは前半23分、決定的なプレーを披露する。逆襲からマークにきたブライトンの右SBマッツ・ウィーファー（オランダ代表）を、２ステップを踏んで縦に抜ききると、左足でマイナスに折り返した。

それはエバートンに先制点が生まれた瞬間だった。イリマン・エンディアイエ（セネガル代表）がこれをプッシュ。グリーリッシュは見事なアシストを記録した。

縦突破が決まれば内も決まる。後半7分。左サイドでボールを受けると、グリーリッシュはウィーファーに加え、MFカルロス・バレバ（カメルーン代表）まで引き寄せることに成功した。そこでスッと横にボールを出すと、ジェームズ・ガーナー（元Ｕ−17イングランド代表）が反応。強烈なミドル弾をブライトンゴールに突き刺した。

タイプの異なる２アシストを記録したグリーリッシュ。比較をすると三笘の低調ぶりはより顕著になるのだった。

三笘のパフォーマンスが消極的になった理由を考えた時、ひとつ思い当たるのは森保ジャパンでの使われ方だ。ウイング、サイドハーフより、さらに低い立ち位置が求められるウイングバックでプレーすることが災いしている可能性を否定することはできない。

次戦のマンチェスター・シティ戦は、選手としての今後を考えるとアピールしたい試合になる。対峙するのはリコ・ルイス（イングランド代表）だ。この20歳の小柄なSBは、マイボールに転じると中盤へ移動する。

この動きに三笘はどう対処するか。狙い目といえば狙い目だが、マンチェスター・シティの右ウイング、オスカー・ボブ（ノルウェー代表）が好調なので、逆にその守りに追われる可能性もある。

ブライトンの左サイド対マンチェスター・シティの右サイド。注目すべきはこの攻防だ。そこで三笘は何度縦突破にトライし、何度成功することができるか。それは今季の三笘を占う試金石と言っても過言ではない。