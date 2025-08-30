女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9月1日から第23週「ぼくらは無力だけれど」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

次週予告。朝田蘭子（河合優実）は「もう八木さんの会社には行きません」――。八木信之介（妻夫木聡）は雨の中、傘の下で…。一体、何があったのか。

SNS上には「次週予告の蘭子が気になる。八木さん、煮え切らんの？こじれるの？」「いよいよ八木さんと蘭子の関係にケジメがつけられるのかな」「蘭子と八木さんのところだけよろめきドラマ風な濃度に」「ワンカットだけで、もう切ない」「お別れになるとは思いたくない。2人とも大切な人を亡くしているし、それを乗り越えて幸せになってほしいな」などの声が続出。反響を呼んでいるが、果たして。