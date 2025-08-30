3つ子の赤ちゃんの大運動会、ミルク待ち姿に218万回再生「ずっと見てられて時間溶けちゃう」「可愛さ3倍、大変さ3倍だー」
3つ子の赤ちゃんが手足をバタバタさせ“ミルク待ち”する朝の様子を収めた動画「大運動会Part2」が、Instagramで218.1万回再生の反響を呼んだ。その3つ子がミルクを飲む姿には、「可愛くてずっと見てられる時間溶けちゃう」「画面からいい匂いするの気のせいかな」「ミルク飲んだ後のスヨ顔がたまりません」「1人みるのも大変なのに尊敬します」「みんな同じ方向向いてるの可愛い」などとコメントが寄せられた。「ミルクの時間に欠かさず起きる」という3つ子たちの日々の様子を、お母さんに聞いた。
【動画カット】大運動会とは真逆！ ミルクを飲み始めたらどうなる…？
◆同じ姿勢で眠っていたり、全く同じタイミングで泣き出すことも
――ミルク待ちをする姿やミルクを飲む3つ子の様子が、Instagramで話題になりました。授乳に1時間以上かかることもあるそうですが、動画を撮影したきっかけは？
「ミルクを飲んでいる姿が、一生懸命でとても可愛くて、この先もずっと見られる光景ではないので、思い出としてたくさん残しておきたいと思ったことがきっかけです」
――ミルクを飲む時、それぞれどんな様子なのでしょうか？
「長女は、ミルクをこぼしながら飲みます（笑）。哺乳瓶を取ると口の周りがミルクだらけです。長男は、横を向きながら飲みたがりますが、比較的おとなしく飲んでいます。次男は、しゃべりながら暴れながら飲むことが多いです（笑）」
――「毎日ミルクのたびに繰り広げられる大泣きタイム」とミルクやおむつ替えなど、3人同時になることが多いと思います。ついついやってしまいがちな失敗談はありますか？
「ついついやってしまいがちというか、やられがちなのが“おしっこ攻撃”で、よく飛ばされます。抑えてないと男子2人は、ほぼほぼ飛ばしてきます（笑）。女の子は飛ばないと聞いていたのに、飛ばされます。なのでオムツを外すと同時に、お尻拭きで抑えています」
――寝相や仕草、言動など、普段の生活の中で「3つ子だな〜」と感じる瞬間を教えてください。
「ふと見た時に、同じ姿勢で眠っていたり、全員寝ていたのに、全く同じタイミングで泣き出したりすると3つ子だなあと感じます」
◆出産時に全員の産声を聞けたことは、一生忘れない
――SNSでは、「1人でも大変なのに3人は素晴らしすぎます」「可愛さ3倍、大変さ3倍だー」「ほんと頭が下がります」「尊敬しかない」などとコメントが寄せられていますが、同時に3人の子育てをするのは、本当に大変なことだと思います。成長を感じる瞬間はどんな時ですか？
「笑うことや話すことが増えたり、感情を表に出すことも増え、最近は3人の成長を感じることが多いです。大変なのは、夫と2人なので全員がぐずった時の抱っこが難しいことです。首が座ってきたので、おんぶと抱っこができるようになりましたが、腰や肩がしんどいです（笑）」
――3つ子を授かってから出産するまで、さまざまな出来事があったと思います。いま振り返り、どのようなことが思い出に残っていますか？
「振り返って思い出すのは、3つ子を授かった時の衝撃、25〜26週で腹囲が100センチを超えた時の驚きですね。それと出産前日には、とにかく苦しくて不安でした。そして何より出産時に全員の産声を聞けたことは、一生忘れないと思います」
――子育てをする中で、大切にしていることや幸せを感じる瞬間を教えてください。
「なるべくたくさん話しかけています。そして、いつも笑顔で過ごしてもらいたいなと思っています。もう少し大きくなったら、たくさんの人に支えられ、愛されて育ったことを伝えたいです。3人の笑顔と寝顔を見たり、子どもたちの新しい一面や発見があった時に幸せを感じています。それと3人が眠った後、夫と静かに晩酌をすることも幸せを感じるひと時です」
◆同じ姿勢で眠っていたり、全く同じタイミングで泣き出すことも
――ミルク待ちをする姿やミルクを飲む3つ子の様子が、Instagramで話題になりました。授乳に1時間以上かかることもあるそうですが、動画を撮影したきっかけは？
「ミルクを飲んでいる姿が、一生懸命でとても可愛くて、この先もずっと見られる光景ではないので、思い出としてたくさん残しておきたいと思ったことがきっかけです」
――ミルクを飲む時、それぞれどんな様子なのでしょうか？
「長女は、ミルクをこぼしながら飲みます（笑）。哺乳瓶を取ると口の周りがミルクだらけです。長男は、横を向きながら飲みたがりますが、比較的おとなしく飲んでいます。次男は、しゃべりながら暴れながら飲むことが多いです（笑）」
――「毎日ミルクのたびに繰り広げられる大泣きタイム」とミルクやおむつ替えなど、3人同時になることが多いと思います。ついついやってしまいがちな失敗談はありますか？
「ついついやってしまいがちというか、やられがちなのが“おしっこ攻撃”で、よく飛ばされます。抑えてないと男子2人は、ほぼほぼ飛ばしてきます（笑）。女の子は飛ばないと聞いていたのに、飛ばされます。なのでオムツを外すと同時に、お尻拭きで抑えています」
――寝相や仕草、言動など、普段の生活の中で「3つ子だな〜」と感じる瞬間を教えてください。
「ふと見た時に、同じ姿勢で眠っていたり、全員寝ていたのに、全く同じタイミングで泣き出したりすると3つ子だなあと感じます」
◆出産時に全員の産声を聞けたことは、一生忘れない
――SNSでは、「1人でも大変なのに3人は素晴らしすぎます」「可愛さ3倍、大変さ3倍だー」「ほんと頭が下がります」「尊敬しかない」などとコメントが寄せられていますが、同時に3人の子育てをするのは、本当に大変なことだと思います。成長を感じる瞬間はどんな時ですか？
「笑うことや話すことが増えたり、感情を表に出すことも増え、最近は3人の成長を感じることが多いです。大変なのは、夫と2人なので全員がぐずった時の抱っこが難しいことです。首が座ってきたので、おんぶと抱っこができるようになりましたが、腰や肩がしんどいです（笑）」
――3つ子を授かってから出産するまで、さまざまな出来事があったと思います。いま振り返り、どのようなことが思い出に残っていますか？
「振り返って思い出すのは、3つ子を授かった時の衝撃、25〜26週で腹囲が100センチを超えた時の驚きですね。それと出産前日には、とにかく苦しくて不安でした。そして何より出産時に全員の産声を聞けたことは、一生忘れないと思います」
――子育てをする中で、大切にしていることや幸せを感じる瞬間を教えてください。
「なるべくたくさん話しかけています。そして、いつも笑顔で過ごしてもらいたいなと思っています。もう少し大きくなったら、たくさんの人に支えられ、愛されて育ったことを伝えたいです。3人の笑顔と寝顔を見たり、子どもたちの新しい一面や発見があった時に幸せを感じています。それと3人が眠った後、夫と静かに晩酌をすることも幸せを感じるひと時です」