石川恋が着こなすStola.秋の新作第3弾♡残暑から秋まで楽しめるアイテム公開

アパレルブランド「Stola.」は、イメージモデルを務める女優・モデルの石川恋さんを起用したWEB特集の第3弾を公開しました。今回のテーマは“残暑から秋まで長く着られるアイテム”。実際に恋さんが「着たい！」と思った新作をコメント付きで紹介し、秋らしさを感じさせるラガーシャツやチェックシャツ、ワンピース、ジャケットなど、今の季節にぴったりのスタイルが提案されています。

石川恋が着たいStola.秋の新作

Stola.のWEB特集第3弾では、石川恋さんが選んだ「今着たい」アイテムを紹介。

最初に登場するのは、Pullover（12,100円）にWrap Skirt×Satin Skirt Set（22,000円）、Bag（14,300円）を合わせたラガーシャツコーデ。

衿付きで端正な印象を持ちながら、スポーティさも兼ね備え、女性らしいスカートやパンプスと相性抜群です。

ボルドーカラーが秋らしさを演出し、恋さん自身も「理想のシルエット」と絶賛。

続くShirt（18,700円）にSkirt（22,000円）、Cap（6,380円）を合わせたチェックシャツスタイルは、夏から秋にかけて長く活躍する万能アイテム。

ブラウンを基調としたチェック柄が大人っぽさを引き立て、淡いピンクのスカートとの組み合わせはデートにもおすすめ。

残暑から秋まで楽しむ着回しアイテム

シンプルながらスタイリングを即完成させるDress（20,900円）は、ハーフジップがアクセントのカットソーワンピ。

ウエストが引き締まるデザインで、カジュアルなのに都会的なムードが漂います。恋さんは「秋はシアーなトップスをインしても可愛い」と提案。

さらにJacket（22,000円）、Tank Top（10,780円）、Pants（20,900円）、Bag（13,200円）のシャツジャケットコーデも必見。

スエードタッチ素材とレザー衿の異素材MIXが秋らしさを高め、新しい季節のはじまりに取り入れたい逸品です。

旬の素材とデザインで秋を先取り

今回のラインナップは、素材やカラーに秋らしさを取り入れながら、残暑にも快適に着られる工夫が満載。

ボルドーやブラウンといったシーズンムードを引き出すカラーが中心で、スポーティ×レディな着こなしや異素材の組み合わせが新鮮さを添えています。

石川恋×Stola.で秋のおしゃれを先取り

石川恋さんがリアルに「着たい」と選んだStola.の秋の新作は、残暑の今から秋本番まで活躍するアイテムばかり。

カラーや素材に季節感を取り入れつつ、着心地や着回し力も兼ね備えているのが魅力です。ぜひ特集ページをチェックして、恋さんのコメントとともに秋のおしゃれを先取りしてください♡