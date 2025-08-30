「自分は悲観しやすいタイプ」「他人と自分を比べてしまう」といったことに悩んでいませんか。心理学者の内藤誼人さんは「たいていの心の問題は、自分でどうにかできるものなのです。悩みがひどくなるまえに、自分の心は自分でケアしてしまいましょう」と、心のセルフケアの重要性について話します。そこで今回は、内藤さんの著書『いいことが起こる人の習慣』から、気持ちが晴れやかになるヒントを一部ご紹介します。

イライラしたときにずっと同じ場所で考えていませんか？

実際の生活の中ではあまり聞かない言葉ですが、ドラマや映画などではよく「少しは頭を冷やせ！」というセリフを聞きます。

頭を冷やす必要があるほどカッカしている人に諭すように、あるいはなだめるように言い聞かせる言葉なので、カッカしている人を見ることがそれほどない実生活においては、なかなか使う機会のないセリフです。

ただ、高ぶった自分の感情を抑えたり、頭に血が上った状態を鎮めたりしたいときには、本当に「頭を冷やす」ことが有効です。

カッカした頭を冷やして、激高した感情を鎮めようとすることは、じつはとても理にかなっているという研究があります。

暑苦しい環境が及ぼす影響

米国ミズーリ大学のクレイグ・アンダーソン博士は、48人の男子学生と59人の女子学生を被験者にして、快適な室温の部屋（約22℃）と暑苦しい部屋（約34.５℃）のどちらかでテレビゲームをしてもらいました。

その際、コントローラーを上下逆さまに使用してもらい、ゲームをすればするほどイライラ感が高まるように設定しました。

すると、暑苦しい部屋にいた学生たちのほうが約２割も多くカッカして攻撃性が増し、敵意やイライラ感が募ったのです。

暑苦しい環境は、人間の感覚を鈍らせ、対立意識を高めます。そのため、犯罪発生件数も冬よりも夏のほうが多く、また、猛暑日であればなおさら発生件数が上がるという統計もあります。

感情は温度にも左右される

ですから、あなたの怒りの感情がなかなか消えてくれないときには、もしかしたら室温に原因があるのかもしれません。



涼しい場所に緊急避難して、頭を冷やして怒りを鎮めてみるといいでしょう。感情は温度にも左右されます。

イライラしたら涼しい場所に移動し本当に頭を冷やしてみましょう。

※本稿は、『いいことが起こる人の習慣』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。