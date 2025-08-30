70万円安い！ トヨタ「“新”クラウン」反響多数！ 「コスパサイコー！」「質感良すぎ！」など大好評！ 新「クラウンスポーツ」に寄せられた声とは

「クラウンスポーツ」に反響多数！

トヨタは2025年7月10日、「クラウンスポーツ」を一部改良を施し、新グレード「G」と特別仕様車を設定しました。

同車についてSNSを中心とする様々な反響の声が寄せられています。

【画像】超カッコイイ！トヨタ新「クラウンスポーツ」を画像で見る！（30枚以上）

いったいどのような声なのでしょうか。

トヨタ「クラウンスポーツ"G"」

クラウンスポーツは通算16代目となるクラウンシリーズの中で、スポーティーさを前面に押し出したモデルとして、2023年11月にデビューしました。

クラウンとしては初のスポーツSUVであり、「エモーショナル」をテーマに若々しく躍動感あふれるデザインが特徴です。

特に、大きく張り出したリアのオーバーフェンダーが印象的で、4眼テールライトを両サイドに下げて配置するすることで、低重心感を演出しています。

ボディサイズは全長4720mm×全幅1880mm×全高1565mm、ホイールベース2770mmと、同社の「ハリアー」に近いサイズとなっています。

走行性能についても抜かりなく、車速に応じて後輪の向きを調節する「DRS」や、エンジン、ブレーキ、ステアリングの機能をひとつのシステムとして統合制御する「VDIM」、専用セッティングが施されたサスペンションなどを採用。ドライバーが走りの楽しさを実感できる仕上がりになっています。

パワートレインは、2.5リッターガソリンエンジン＋モーターによるハイブリッドシステム（HEV）と、306馬力を誇るプラグインハイブリッド（PHEV）の2種類を用意。

今回の一部改良では、PHEV「RS」にブラックの内装色が新たに設定され、さらに全ドアにスマートエントリーを標準化するなど利便性が高められました。

加えて、HEVに新グレード「G」を追加。これは従来の「Z」より下位に位置づけられ、クラウンスポーツの魅力をより手に取りやすい価格で提供する狙いがあります。

Gでは、緊急時操舵支援やアダプティブハイビームを含む一部のトヨタセーフティセンス機能、渋滞時支援「トヨタチームメイト」が省略されています。

さらに、パワーバックドアや助手席パワーシート、シートベンチレーション、ステアリングヒーター、10スピーカー、デジタルインナーミラーなども非搭載とすることで、Zよりも70万円低い価格設定を実現しています。

エクステリアデザインはZと変わらないものの、インテリアは本革シートが省かれ、代わりに上質なファブリックと合成皮革を組み合わせたシートを採用。必要十分な装備と快適性が確保されています。

さらに、「クラウンクロスオーバー」「クラウンセダン」に続き、クラウン誕生70周年を記念した特別仕様車「“THE 70th”」も登場。

RSおよびZに設定され、専用の2トーンカラー（上部をプレシャスメタルとした「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」「プレシャスメタル×ブラック」）がラインナップされます。

インテリアには専用色「ブラックラスター」を採用。クリアシフトノブ、レーザー加飾入りインパネ、専用キー、プロジェクションカーテシイルミ、マニュアルケースに「THE 70th」ロゴが施されるなど、特別感のある仕立てとなっています。

RSには赤ステッチ入りの専用スポーツシートや、ディンプル加工の本革巻きステアリング、アルミペダルも追加。

さらにメーカーオプションとして「THE 70th」ロゴ入りのサイドデカールも選択可能です。

また、2025年8月6日からはサブスクサービスを展開するKINTOが「70周年UPGRADE」を開始。

これは、特別仕様車の装備の一部（プロジェクションカーテシイルミ、プレミアムシフトノブ、サイドデカール）を標準モデルにも後付けできるアップグレードサービスで、トヨタ販売店の「UPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORY」で提供されています。

なお、一部改良後のクラウンスポーツの車両本体価格（消費税込）520万円〜765万円。特別仕様車「“THE 70th”」は597万円〜770万円と発表されています。

一部改良が施されたクラウンスポーツに対し、SNSを中心に様々な反響の声が寄せられています。

特別仕様車に対しては「プラス5万円で特別装備もり沢山ならオトク」「マットブラックのホイール、“THE 70th”ロゴなどが気に入った」などのコスパの高さを喜ぶコメントが多く見られています。

さらに、新エントリーグレードGに関しては「520万円って、クラウンのクオリティを考えたらかなりお買い得！」「燃費21.3km／LはハイブリッドSUVとして優秀」「内装のブラック基調が高級感あって良い感じ」など、こちらも全体的に好印象な意見が多く見られています。