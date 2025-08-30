卵の鮮やかな色合いと、濃厚な味わいが持ち味の「オムレツ」。子どもから大人まで幅広く愛される卵料理とあって、食卓によく並ぶという人も多いのではないでしょうか。今回は、オムレツをホテルやレストランのような“ふわとろ食感”に仕上げるポイントを紹介します。

こし器を使って、なめらかな卵液に

卵料理を作る際は、「黄身と白身で固まる温度が違う」ことを意識しなければなりません。そのため口あたりが優しいふわとろオムレツにするためには、泡だて器で卵を均一にかき混ぜておくことが必要です。

卵黄と卵白を均一に混ぜ合わせるために、細かい網目のこし器を使って卵液を濾すのもひとつの方法。混ざりきっていなかった卵白がなじみ、よりなめらかな卵液を作ることができます。

ふわとろオムレツを楽しむためには、慎重な道具選びも欠かせません。卵を焼いているときにフライパンにくっつくと、せっかくなめらかにした卵液が台無しになります。

オムレツ作りには、フッ素樹脂加工で表面をコーティングしたフライパンが最適。焦げつきにくくきれいに仕上がるので、完成後の見た目にこだわりたい人にもぴったりです。ちなみにフライパンのサイズは、大きすぎず小さすぎでもない、直径20cm前後のものを選びましょう。



形は盛りつけ後に整えてもOK！

焼く際にサラダ油とバターのどちらを使うかもポイント。おすすめは両方を使う方法です。バターはオムレツの風味を良くしてくれますが、一方で焦げやすくなってしまうという点も。サラダ油とバターの両方を使うことで、よりきれいなオムレツになりますよ。

卵に火が通ってきてオムレツの形にしていくときは、きれいな形にこだわりすぎて火にかけすぎないよう要注意。オムレツ作りを成功させようと気が焦っている間に、卵全体が固まってしまう可能性があります。

オムレツは多少形が崩れても、皿に盛りつけた後にキッチンペーパーやラップを被せて形を整えれば大丈夫です。

ふわとろ食感に仕上げるポイントに注意しつつ、自宅でプロが作ったような本格オムレツを楽しんでみてはいかがでしょうか？