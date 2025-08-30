¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè111ÏÃ¡¢ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤¬¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤ë
¡¡Ëè½µ·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¡£9·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè111ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤¬¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¡£
¡¡¿ó¤¬¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Âè110ÏÃ¡£
¡¡Âè111ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¼ª¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÐÈþ»Ò¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éâ¤«¤Ê¤¤´é¤Î¿ó¡£¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¡¢¿ôÆü¸å¡¢ÅÐÈþ»Ò¤ò²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£±©Â¿»Ò¤¬¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤ÎÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤Î¤Ö¤Ï¿ó¤ÎÅÐÈþ»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤Ä¤ì¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ÎÅÐÈþ»Ò¤Ï¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¿ó¤Ë¤â¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅÐÈþ»Ò¤Ë±©Â¿»Ò¤Ï¡Ä¡Ä¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë