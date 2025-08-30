¥¢¥Ë¥áŽ¢¥¿¥³¥Ô¡¼¤Î¸¶ºáŽ£ÇÛ¿®¸ÂÄê¤Ç¤âÄ¶ÏÃÂê¤ÎÌõ
2021Ç¯12·î¤«¤éÌó3¥ö·î¤ËÅÏ¤ê¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¿¥³¥Ô¡¼¤Î¸¶ºá¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡Êpict-japan / PIXTA¡Ë
ÇÛ¿®¸ÂÄê¥¢¥Ë¥á¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡½¡½¡£¤³¤ì¤Ï2020Ç¯°Ê¹ß¤Î¶õÁ°¤Î¥¢¥Ë¥á¥Ö¡¼¥à¡¢¤½¤·¤ÆÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ªÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¶È³¦¤¬Êú¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£
¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÏÇ¯´Ö¤Ç200ËÜ°Ê¾å¤Ë¤â¾å¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇÛ¿®¸ÂÄêºîÉÊ¤âÊ£¿ô´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃÂêºî¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯ÇÛ¿®¸ÂÄê¤Î¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤ä¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò»º¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ä¹Ç¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤·¡¢ÇÛ¿®¸ÂÄê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¿¥³¥Ô¡¼¤Î¸¶ºá¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤Û¤Î¤Ü¤ÎSF¤È»×¤¤¤¤ä¡ÄÄ¶²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤òÉÁ¤¯
¥¿¥¤¥¶¥ó5»á¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ò¹¤á¤ë¤¿¤áÃÏµå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿±§Ãè¿Í¤Î¥¿¥³¥Ô¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢Æü¾ï·Ï¤Î¤Û¤Î¤Ü¤ÎSFºîÉÊ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¼ç¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¿¿µÕ¤Î¤«¤Ê¤ê²á¹ó¤Ê¸½¼Â¡£½ã¿èÌµ¹¤¤Ê¥¿¥³¥Ô¡¼¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤¤¤¸¤á¤ä¼«»¦¡¢²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿½Å¤¹¤®¤ëÂêºà¡¢¤½¤ÎÀäË¾¤ÈµßºÑ¤Î¸ò¸ßÍá¤¬¡¢¸«¤ë¿Í¤ò¤Î¤á¤ê¹þ¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¤Ï2021Ç¯12·î¤«¤éÌó3¥ö·î¤ËÅÏ¤ê¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾×·â¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¹¹¿·Æü¤Ë¤ÏËè²ó¥È¥ì¥ó¥É¤òÆø¤ï¤¹¤Û¤É¤ÎÂç¤¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¡£2022Ç¯¤Î¥Í¥Ã¥ÈÎ®¹Ô¸ì100¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¿¡Ê¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¡Ë¡×¤Ë¼¡¤°Âè2°Ì¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÇ¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÇ½ªÏÃ¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ìÏÃÂê¤Ë
¤³¤¦¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò»ý¤ÄËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Åö½é¤âÂç¤¤¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸ø³«ÊýË¡¤Ï¡ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡É¤È¤µ¤ì¤ëÇÛ¿®¸ÂÄê¡£
6·î28Æü¤ÎÇÛ¿®³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢½éÆü¤ËX¤Ç¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤Î²Æ¥¢¥Ë¥á¤è¤êÆÃ½Ð¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï7·îÈ¾¤Ð¤´¤í¡£Åö½é¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Þ¤Ç¤¬ËÜºî¤Î¤³¤È¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤Ï¤¸¤á¡¢SNS¤Ç¤âËÜºî¤ÎÏÃÂê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ½ªÏÃ¤Ç¤¢¤ëÂè6ÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿8·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤ÓX¤Ç¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é½ù¡¹¤ËÏÃÂê¤¬¹¤¬¤ê¡¢1¥ö·î°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤«¤éºÆ¤ÓÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¸ÂÄêºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ÇÛ¿®¤È¶¦¤Ë¥ß¡¼¥à²½¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢³¤³°¤Ç¤Î¹âÉ¾²Á¤òÊó¤¸¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¡¢Æ±»þºÆÀ¸²ñ¤Î¼Â»Ü¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤âÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤³¤Î¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜºî¤Î¡ÈÇÛ¿®·ÁÂÖ¡É¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¿¥³¥Ô¡¼¤Î¸¶ºá¡Ù¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÍýÍ³
ËÜºî¤ÎÇÛ¿®·ÁÂÖ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÊüÁ÷ºîÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖËè½µ1ÏÃ¤º¤Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¸ÂÄê¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÁ´ÏÃ¤¬°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç¡È°ìµ¤¸«¡É¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºòº£¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢SNS¤ÈÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄêÃå°Ê¹ß¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê½Õ¥¯¡¼¥ë¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤Ê¤É¤¬²¼µ¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡ºÇ¿·ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤È¶¦¤Ë´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò¤¹¤ë
¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿Ì¤»ëÄ°ÁØ¤¬ÇÛ¿®¤Ç¸åÄÉ¤¤»ëÄ°¤ò»Ï¤áºÇ¿·ÏÃ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯
£Ëè½µ¡¢¤ò·«¤êÊÖ¤¹»ö¤Ç¡¢ÏÃ¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë»ëÄ°ÁØ¤¬³ÈÂç¤·Â³¤±¤ë
¾åµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¢¤ÇÌ¤»ëÄ°ÁØ¤¬ºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç´ûÂ¸¤Î»ëÄ°¼ÔÁØ¤È¡ÈÂÊÂ¤ß¤¬Â·¤¤¡É¡¢¼¡¤ÎÊüÁ÷¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤ÎÏÃÂê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ÏÃ¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¤Ç´ØÏ¢Åê¹Æ¤ò¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊì¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Àã¤À¤ë¤Þ¼°¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
Á´ÏÃ¤¬°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃÂê¤äÇòÇ®¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÄ°¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¥Ð¥é¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦½¾Íè¤ÎÇÛ¿®¸ÂÄêºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇúÈ¯Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏÀ¸¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¿åÎÌ¤Ç¤â¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ð¤é¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤ê²³¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÍá¤Ó¤ëÊý¤¬Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ±¤¸ÏÃ¿ô¤òÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë°ìÅÀ½¸Ãæ·¿¤ÎÀª¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥¿¥³¥Ô¡¼¤Î¸¶ºá¡Ù¤¬½ù¡¹¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ë¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤â¡¢¸åÄÉ¤¤¤Î¿Í¤â»ëÄ°¤Î¡ÈÂÊÂ¤ß¤¬Â·¤¦¡ÉËè½µÇÛ¿®Êý¼°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ì°ø¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤¬ÇÛ¿®¸ÂÄê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÈÆÈÀêÇÛ¿®¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÅÀ¤âÂç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÇÛ¿®¸ÂÄêºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤·¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤·¤«»ëÄ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤ß¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸åÄÉ¤¤¤¹¤ë¿Í¤Ø¤Î´Ö¸ý¤ò¶¹¤á¤¿¤ê¡¢»ëÄ°¼êÃÊ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡È¼þ¤ê¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á/ÉÛ¶µ¡É¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÅÀ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥Ë¥á»ëÄ°¤È¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇËÜºî¤Ï¡¢ÇÛ¿®¸ÂÄê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âNetflix¤ä¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ë²Ã¤¨¡¢Éý¹¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¸å¤âÏÃÂê¤È»ëÄ°ÁØ¤ò¹¤²Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥¢¥Ë¥á¤ÎÊýÄø¼°¤È¤Ï¡©
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¸½¾õ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Ï°Ê²¼¤Î½ç¤Ç¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊüÁ÷¡ÜÇÛ¿®¡äÇÛ¿®¸ÂÄê¡Ê¡Ø¥¿¥³¥Ô¡¼¤Î¸¶ºá¡ÙÊý¼°¡Ë¡äÇÛ¿®¸ÂÄê¡ÊÁ´ÏÃ°ìµó¸ø³«¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
¤â¤Á¤í¤óÇÛ¿®·ÁÂÖ¤À¤±¤ÇºîÉÊ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ËÜºî¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÀ¸¤à¤Û¤É¤Î±ÇÁü²½ºîÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÁ°Äó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥¢¥Ë¥á¤Ë¸Â¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê¸ä³Ú¤¬°î¤ì¤«¤¨¤ë¸½ºß¡¢ÆÏ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¿Í¤Ë¤¤¤«¤ËºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Ç¡ÈÇÛ¿®¸ÂÄê¥¢¥Ë¥á¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±½ã¤ËÆÏ¤¯¤Ù¤¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®¸ÂÄêºîÉÊ¤â¡¢Á´ÏÃ°ìµó¸ø³«¤ÈÆÈÀêÇÛ¿®¤òÈò¤±¤¿ÇÛ¿®·ÁÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÄê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬ËÜºî¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÇÛ¿®·ÁÂÖ¤Ç¡¢º£´ü¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤ÎÏÃÂêºî¤È¤â¤¤¤¨¤ëÇÛ¿®¸ÂÄêºîÉÊ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¾®¿·°æ ÎÃ ¡§ ¥¢¥Ë¥á¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë