◆9月放送プログラム

マーラー作曲 大地の歌

※放送時間を拡大してノーカットでお送りします！

指揮 ユライ・ヴァルチュハ

メゾ・ソプラノ サーシャ・クック

テノール クレイ・ヒリー



粗品と読響ソロ・ヴィオラ鈴木康浩さんとの対談もお楽しみに！



◆音楽監修 新井鷗子の演奏レビュー

メゾ・ソプラノとテノールのケタ違いの声量！

読響首席指揮者ヴァルチュハの「大地の歌」は、管弦楽がオペラの舞台装置をつくっているかのように、音に動きがありドラマティック。

とても絵画的な「大地の歌」でした。



◆演奏者の略歴



ユライ・ヴァルチュハ（指揮）

1976年、スロヴァキアのブラチスラヴァ生まれ。母国で作曲と指揮を学んだ後、サンクトペテルブルク音楽院とパリ国立高等音楽院で学び、ムーシンらに師事。フランス国立管デビューを契機に、欧米で活躍。2009〜2016年までRAI国立響の首席指揮者を務め、ウィーン、ベルリン、デュッセルドルフなどへのツアーでも成功を収めた。2016〜2022年まではナポリ・サンカルロ劇場の音楽監督を務め、同劇場の水準を高めた手腕が高く評価された。2017〜2023年までベルリン・コンツェルトハウス管の首席客演指揮者を、2022年からはヒューストン響の音楽監督を務めている。

読響とは2022年に初共演し、2024年から首席客演指揮者の任にある。

これまでにベルリン・フィル、ロイヤル・コンセルトヘボウ管、ドレスデン国立歌劇場管、ニューヨーク・フィル、ウィーン響、フィルハーモニア管、ミュンヘン・フィル、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管、チェコ・フィルなどに客演し、古典から現代作品まで幅広いレパートリーで活躍している。バイエルン国立歌劇場で〈蝶々夫人〉、ベルリン・ドイツ・オペラで〈エレクトラ〉、ボローニャ歌劇場で〈サロメ〉、フェニーチェ劇場で〈ピーター・グライムズ〉などを指揮。近年は、ローマ歌劇場で〈イェヌーファ〉を、ベルリン・ドイツ・オペラで〈トリスタンとイゾルデ〉を指揮し、好評を博した。



サーシャ・クック（メゾ・ソプラノ）

グラミー賞を2度受賞、世界の主要歌劇場や楽団で活躍するディーヴァ。

アメリカ・カリフォルニア州生まれ。ジュリアード音楽院などで研鑽を積む。

メトロポリタン歌劇場、サンフランシスコ歌劇場、ヒューストン・グランド・オペラ、イングリッシュ・ナショナル・オペラ、リセウ大劇場、ベルギー王立モネ劇場などで〈オルランド〉表題役、〈タンホイザー〉ヴェーヌス、〈ドクター・アトミック〉キティなど幅広いレパートリーを歌う。ティルソン・トーマス、サロネン、ネルソンス、パッパーノ、アントニーニら名匠の指揮でニューヨーク・フィル、シカゴ響、ロイヤル・コンセルトヘボウ管、ウィーン響、ロサンゼルス・フィルなどと共演している。マーラー作品のソロも多く務め、高い評価を得ている。読響初登場。



クレイ・ヒリー（テノール）

2024年リチャード・タッカー賞を受賞するなど、ドラマティックかつ力強い歌声で確固たる地位を築くヘルデン・テノール。

アメリカ・ジョージア州生まれ。ジョージア州やマンハッタン、ボストンで声楽を学ぶ。メトロポリタン歌劇場での〈パルジファル〉表題役などアメリカで数々の成功を収めた後に欧州で活躍。2023年4月にはキリル・ペトレンコ指揮ベルリン・フィルの〈影のない女〉皇帝でバーデン＝バーデン音楽祭に、同年8月には〈トリスタンとイゾルデ〉トリスタンでバイロイト音楽祭に出演。2024年にはバイエルン国立歌劇場に〈パルジファル〉表題役でデビューし、ベルリン・ドイツ・オペラで〈神々の黄昏〉ジークフリートを歌った。2025年5月にはウィーン国立歌劇場で〈タンホイザー〉表題役を歌い好評を博した。読響初登場。