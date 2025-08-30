元ＳＫＥ４８の江籠裕奈（２５）がソロアイドルとして急上昇の活躍を見せている。６月に３枚目シングル「Ｏｎｌｙ Ｌｏｎｅｌｙ」、今月６日には４作目で初の配信シングル「あつすぎる きみとサマー」をリリース。同２０日には限界のカットに挑み、話題の３ｒｄ写真集「Ｉ ＤＯ Ｌｏｖｅ」を発売した。８、９月にかけて東名阪ツアーも決まり、ソロ２年目で活動を加速させている。

ＳＫＥ４８時代は“天使”と称された江籠が大胆カットで注目を集めている。自身３冊目となる写真集でソロになってからは最初の一冊。「新しい私を見つけてもらえたらうれしい。これまでと変わらないところも好きだなと思ってもらえたら幸せ」と思いを込めた。

２３年１２月末にグループを卒業し、ソロアイドルとして活動を開始。今回は約１年ぶりのシングルでソロになって初めて作詞家の歌詞で歌唱に挑戦した。２０００年代をほうふつとさせる懐かしさが漂うサウンドに江籠の繊細なボーカルが重なり、これまでと違う“アイドルソング”という枠に収まりきらない楽曲で新境地を見せ、「王道（アイドル）にこだわっているわけではないので、自分の幅が広がりそう」と手応えも得た。

４作目で初の配信シングル「あつすぎる きみとサマー」は世の中に数多くリリースされてきた夏曲とは少し違う。攻撃的でもなく、鋭利でもなく、今までこのジャンルにはなかった“癒し”が表現されている。「私にとって初となる夏ソングに会えない時間もお互いを思い合う、私とファンのみなさんの歌を作りました」とアピールした。

グループ在籍中からソロコンサートを開催するなど一人でのステージを積み重ね、ＳＫＥ４８から卒業してソロ２年目は東名阪ツアーが決定し、３１日に初日の大阪公演（ＯＳＡＫＡ ＲＵＩＤＯ）を迎える。当初は「前例がなかった」ということからソロ活動を事務所からも反対されたが、今では順調な活動ぶりに「見返せている」と自信を持って言い切る。

グループ卒業後もソロアイドルという道を後輩に示すという使命感も持つ。「卒業後の進路として、みんな女優やタレントになったりしていく。でも、アイドルが好きでグループのアイドルになってやりきったその先にまたアイドルという道があってもいいと思った」と語り、「きっとそう思う人って他にもたくさんいる。そういう後輩に一つ新しい道が作れたらいいと。この道を切り開いて整え、認められればもっとアイドルの可能性は広がる」と見据えた。

今の目標には「どこの場所でライブをしたいとかではなく、ライブの数を多くやりたい」と答え、さらにソロアイドルを何歳まで続けたいのかと聞くと「年齢は関係ない」ときっぱり。「もう人生の半分以上をアイドルとして過ごしてきた。見ていただく人を幸せにするのが一番。そこは続けていきたい」。ファンへいつまでも笑顔を届けるつもりだ。

◇江籠裕奈（えご・ゆうな）２０００年３月２９日生まれ。愛知県出身。１１年１１月にＳＫＥ４８第５期生としてお披露目。１４年２月からＴｅａｍ Ｋ２のメンバーとして活動。１７枚目シングル「コケティッシュ渋滞中」で初選抜入りし、３１枚目シングル「好きになっちゃった」まで選抜メンバー。２３年１２月３１日でＳＫＥ４８を卒業。好きな言葉は「かわいい」「継続は力なり」。身長１６２センチ。血液型Ｏ。