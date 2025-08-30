『あんぱん』第111回 厳しい言葉を浴びせる登美子に羽多子が…【ネタバレあり】
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第111回が、9月1日に放送される。
【写真あり】あの人がいない…新たな相関図を公開！
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
■第111回のあらすじ
ラジオドラマ『やさしいライオン』は、たくさんの人の耳に届いていた。しかし、登美子（松嶋菜々子）の反応が気になり、浮かない顔の嵩（北村匠海）。のぶ（今田美桜）から事情を聞いた羽多子（江口のりこ）は、数日後、登美子を家に連れてくる。羽多子が『やさしいライオン』の話を切り出し、のぶは嵩の登美子への思いを伝える。だが、つれない態度の登美子は、帰ってきた嵩にも厳しい言葉を浴びせる。そんな登美子に羽多子が…!!
【写真あり】あの人がいない…新たな相関図を公開！
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
ラジオドラマ『やさしいライオン』は、たくさんの人の耳に届いていた。しかし、登美子（松嶋菜々子）の反応が気になり、浮かない顔の嵩（北村匠海）。のぶ（今田美桜）から事情を聞いた羽多子（江口のりこ）は、数日後、登美子を家に連れてくる。羽多子が『やさしいライオン』の話を切り出し、のぶは嵩の登美子への思いを伝える。だが、つれない態度の登美子は、帰ってきた嵩にも厳しい言葉を浴びせる。そんな登美子に羽多子が…!!