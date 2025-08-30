¡Ú¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Û¹â¹»À¸°Ê²¼¤Î1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¤¬¤ªÆÀ¤Ê¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ë¡£È¾³Û°Ê²¼¤À¤«¤é½©¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤®¤ë...¡ª
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î´ë²è±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥à¡¼¥ß¥óÊª¸ì¤Ï¡¢¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¡Ö¤³¤É¤â±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖU22¥Ñ¥¹¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î31Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
U22¥Ñ¥¹¤â48¡ó¥ª¥Õ¤Î±äÄ¹¤¬·èÄê
¡Ö¤³¤É¤â±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤â¡Ê4ºÐ¤«¤é¹â¹»À¸¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¡×¤òÄÌ¾ï1300±ß¤Î¤È¤³¤íÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î500±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤É¤â±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢18ºÐ¤«¤é22ºÐ¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖU22¥Ñ¥¹¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï4300±ß¤Î¡Ö1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¡×¤¬¡¢Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¸ÂÄê¤Ç2200±ß¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖU22¥Ñ¥¹¡×¤Î¾ÜºÙ¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¡ª¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤ÎÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¡¢10»þ¤«¤éÊÄ±à1»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢³ØÀ¸¾Ú¤ä¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¤ÎÄ¾¹Ô¥Ð¥¹¡õ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤â±äÄ¹±¿¹Ô·èÄê
¸½ºß±¿¹ÔÃæ¤Î¡ÖÀî±Û±ØÈ¯ÌµÎÁÄ¾¹Ô¥Ð¥¹¡×¤È¡Ö¹âÎïÀî±Ø¡¦ÅìÈÓÇ½±ØÈ¯¤ÎÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡×¤Î±äÄ¹±¿¹Ô¤â·èÄê¡£10·î¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÊØÍø¤Ê¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£Àî±Û±Ø¢Î¥á¥Ã¥Ä¥¡´Ö ÌµÎÁÄ¾¹Ô¥Ð¥¹
±¿¹Ô¶è´Ö¡§Àî±Û±ØÀ¾¸ý¡ÊU_PLACEÁ÷·ÞÆÃÄê¥Ð¥¹3ÈÖ¤Î¤ê¤Ð¡Ë¢Î¥á¥Ã¥Ä¥¡2ÈÖ¥Ð¥¹¤Î¤ê¤Ð
½êÍ×»þ´Ö¡§ÊÒÆ»Ìó45Ê¬
Í½Ìó¡§±ýÏ©¤Î¤ßÉ¬Í×
ÂÐ¾Ý¡§Àî±Û±ØÈ¯ÃåÄ¾¹Ô¥Ð¥¹ÀìÍÑ¤ÎÁ°Çä1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¡¢±ýÏ©¤Î¥Ð¥¹Í½Ìó¤ò¼è¤Ã¤¿¿Í
ÈÎÇä²Á³Ê¡§¤ª¤È¤Ê3900±ß¡¢U22¥Ñ¥¹2200±ß¡¢¤³¤É¤â500±ß
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡§¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¡ª¡Ë
¢£¹âÎïÀî±Ø¢Î¥á¥Ã¥Ä¥¡´Ö ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡¦ÅìÈÓÇ½±Ø¢Î¥á¥Ã¥Ä¥¡´Ö ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹
±¿¹Ô¶è´Ö¡§¹âÎïÀî±Ø¡¦ÅìÈÓÇ½±ØÅì¸ý¢Î¥á¥Ã¥Ä¥¡2ÈÖ¥Ð¥¹¤Î¤ê¤Ð
½êÍ×»þ´Ö¡§³Æ±Ø¤«¤éÊÒÆ»Ìó10Ê¬
Í½Ìó¡§ÉÔÍ×
ÂÐ¾Ý¡§Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¾è¼Ö²ÄÇ½
ÌµÎÁÄ¾¹Ô¥Ð¥¹¡¦ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô