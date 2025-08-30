¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Íè½µÍ½¹ð¡¡È¬ÌÚ¡õÍö»Ò¤Ë¿ÊÅ¸¤Ï¡©¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤óºÆÅÐ¾ì¡Ä¤¤¤è¤¤¤è»Ä¤ê£±¥«·î¤ËÃíÌÜ
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ÎÂè22½µ¿¶¤êÊÖ¤ê¤ÈÍè½µ¤ÎÂè23½µ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×Í½¹ð¤¬30Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Íè½µ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸åÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤ë¤¬¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÏÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¡¢ÅÐÈþ»Ò¤òÌø°æ²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£¿ôÆü¸å¡¢½µ´©»ï¤ÎÌ¡²è·ü¾Þ¤ÎÊç½¸Í×¹à¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿ó¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤Î´«¤á¤â¤¢¤êÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿ó¤Ï¤³¤ì¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÌ¡²è²È¤ò¤ä¤á¤ë¤ÈÀë¸À¤·¡Ä!?
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤â»Ä¤ê1¥«·î¡£È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤ÈÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Î´Ø·¸¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤ÏÍö»Ò¤¬¡Ö¤â¤¦È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈºÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×ÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÍö»Ò¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¤ÈÉ¡¤ò¿¨¤ë¥¯¥»¤¬¡Äw¡×¡ÖÍö»Ò¤µ¤ó¡¡¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦¤·¤ÆÎÉ¤¤¤«¡¡Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÍÍ¤À¡¡Éú¤»ÌÜ¤¬¤Á¤Ê¿§¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤«¤é¡¡È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÎø¿´¤¬¡¡Þú¤ß½Ð¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î¤ª»®¤ä¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢»È¤Ã¤Æ¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¡×¡ÖÃË¤ä»Ò¶¡¤¬Íè¤Ë¤¯¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×Á°¥µ¥¤¥ó²ñ¥·¡¼¥ó¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¡×¡Ö»Ò¶¡¤é¤·¤¤Î¨Ä¾¤µ¤È¸À¤¦¤«w¡×¡Ö¼êÖº¼£Ãî¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤¢¡¼¡¼¡¢¤À¤á¤À!²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¥à¥¯¥à¥¯¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥ä¥à¤µ¤ó¤ÎÈ±¤¬Çò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÄ«¥É¥é112ºîÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢Ì¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡ÊËÜÌ¾¡¦ÌøÀ¥¿ó¡Ë¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£