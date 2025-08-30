»³¼êÀþ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¡ÖÀö¼Ö¡×¤Î½Ö´Ö¡ª ¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¼Ö¤ÈÆ±¤¸¡© ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ËÀøÆþ
¡¡º£Ç¯¤Ç¡Ö´Ä¾õ±¿Å¾100¼þÇ¯¡×¤Î»³¼êÀþ¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³¼êÀþ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¡ÖÀö¼Ö¡×¤Î½Ö´Ö¡ª
¡¡JRÅìÆüËÜ¤ÎÅìµþÁí¹ç¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏµþÉÍÅìËÌÀþ¤ÎÂç°æÄ®±Ø¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¤µ¤ÏÌó22ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥àÌó5¸ÄÊ¬¡Ë¡£¼ÖÎ¾¤Î¸¡ºº¤äÉôÉÊ¸ò´¹¡¢À¶ÁÝ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÆü¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¼êÀþ¤ÎÊÔÀ®Áí¿ô¤Ï50ËÜ¡¢1ÊÔÀ®¤Ï11¼ÖÎ¾¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï»³¼êÀþ¤Î¡ÖÀ¶ÁÝ¡×¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡Ö³°´Ñ¡×¤ÎÀ¶ÁÝ¤À¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀþÏ©¤ò¿Ê¤à»³¼êÀþ¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÀè¤Ë¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¼«Æ°Àö¼Öµ¡¤Î¤è¤¦¤Êµ¡³£¡£²óÅ¾¥Ö¥é¥·¤Ï8ËÜ¤¢¤ê¡¢¹âÂ®¤Ë²óÅ¾¤·¡¢±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤ä²«º½¤Î±Æ¶Á¤Ç±ø¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Î×»þ¤ÇÀö¼Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¼Ö¸Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤Ï±¿Å¾ÀÊÁë¤ÎÉôÊ¬¡¢¥É¥¢¤Î¶ÌÜ¤Ê¤É¤ò¿Í¤Î¼ê¤ÇÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¼ÖÆâ¡×À¶ÁÝ¡£
¡¡¤Ä¤ê³×¤Ï1¼ÖÎ¾¤ÇÌó150ËÜ¡¢1ÊÔÀ®¤Ç1689ËÜ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼êÂÞ¤Î¤è¤¦¤Ê»¨¶Ò¤äÀèÃ¼¤¬¥Õ¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¥â¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¿Í¤Î¼ê¤ÇÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡´Ê°×À¶ÁÝ¤ÏËèÆü¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·×²èÀ¶ÁÝ¡ÊÂçÁÝ½ü¡Ë¤Ï3¡Á4¥«·î¤Ë1²ó¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËJRÅìÆüËÜÅìµþÁí¹ç¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½1000¿Í¤ÎÊý¤¬ÆüÌëÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
