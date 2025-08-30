阪神大震災の教訓を伝える施設「人と防災未来センター」（神戸市中央区）で、開館当初から上映されている震災の再現映像「５：４６の衝撃」（約７分間）の制作の裏側を紹介する特別企画展が開かれている。

「シン・ゴジラ」「シン・仮面ライダー」などの作品で知られる特撮美術監督・三池敏夫さん（６４）ら制作陣の「災禍の記憶を風化させまい」との気概が伝わる展示になっている。（藤沢一紀）

映像は２００２年の開館にあわせて、０１年に制作された。６３５メートルにわたって横倒しになった阪神高速道路（東灘区）、５階部分が潰れた神戸市立西市民病院（長田区）、圧壊した阪急伊丹駅の駅舎と阪急電車（伊丹市）などの巨大地震が都市を破壊するシーンが多く登場する。コンピューターグラフィックス（ＣＧ）の技術が発展途上だった当時、「日本沈没」や「ゴジラ」シリーズを手掛けた日本を代表する特撮監督の一人川北紘一さん（２０１４年死去）の指揮の下、三池さんがミニチュア模型で神戸の街並みなどを再現した。

震災が起きた３０年前は、今ほど屋外にカメラが設置されておらず、建物がどのように揺れ、壊れたのかを捉えた映像はほとんど残っていない。三池さんらは「自分たちの使命は実際に起きたことを克明に記録し、残すこと。特撮はフィクションだが、再現映像にうそがあってはならない」という決意で、震災前と被災後の写真・映像を徹底的に検証。何が起きたのかを推定することから始めてミニチュア模型を作り、火薬などを使って壊したという。

同展は、震災を後世に伝えようとした側がどのように実現していったのかに焦点を当てる企画で、制作の裏側を１４枚のパネル、インタビュー映像（約１０分）で紹介。パネルには「ミニチュアで線路が曲がるのをどう再現するかが難問だった。金属で作ると、簡単には曲がらない。硬質ウレタンで再現し、ねじ曲がる線路を表現した」という三池さんらの苦労話も記されている。同センターの平林英二・企画ディレクターは「震災３０年を機に映像を制作した側の裏事情を初めてひもといた。展示を通して、阪神大震災をこれから先も伝承し続けるために何が大切かを考えるきっかけにしてほしい」と話している。１１月３日まで。

リアル、正しいのか葛藤…特撮美術監督三池敏夫さん

三池敏夫さんに再現映像制作への思いなどを聞いた。

――阪神大震災が発生した時の記憶は。

「発生時は徳島県にいたが、震度４の揺れで就寝中に目が覚めた。日本は地震国。関東大震災などの過去の地震を踏まえて十分な耐震設計をしていたはずだが、頑強な鉄筋コンクリートの脚が折れ、阪神高速道路は横倒しになった。想定外のことは起き、人類が築いてきた文明はもろくも１回の地震で崩れるのだと衝撃を受けた」

――制作当時の思いは。

「心苦しい部分があった。模型設計のため、破壊された商店街、民家の写真を見て気が重くなった。写真の背景には実際に巻き込まれた人がいて、体験した人にとって二度と思い出したくもない恐ろしい現実。リアルに再現することが正しいのかと葛藤した」

――震災から３０年が過ぎて今の思いは。

「街や道路は復興したが、震災後に生まれた子どもも大勢いる。語り継ぐことは難しい。フィクションのために使っていた映像技術が、震災の記憶の風化を防ぎ、未来に伝えるために役立っている。これから来るであろう災害に対して備えるためにも、震災で起きたことを忘れてはいけない。意義のある仕事だった」