球児たちの熱い夏は、まだまだ終わっていない。東京・サンシャイン劇場で上演中の舞台「あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜」（３１日まで）に出演する俳優の藤井直樹（２４）と岡粼彪太郎（２１）、野球監修を務める元阪神でタレントの今成亮太（３７）がこのほど、インタビューに応じた。終戦８０年の節目となる今夏、戦時中に甲子園を目指す高校球児たちの物語を熱演する２人と今成に作品への思いを聞いた。

舞台上で迎えた２人の甲子園は、ちょうど実際の甲子園大会の決勝戦と同日の８月２３日に開幕した。本作はコロナ禍で甲子園の夢が絶たれた令和の野球青年が、昭和１７年にタイムスリップ。戦局が悪化する中で、当時の球児たちと旧・文部省が主催した公式記録に残らない幻の甲子園大会を目指すオリジナル作品だ。

多くの価値観がまるで違う戦時中と令和の現在だが、抗うことのできない外的要因に揺り動かされた経験は共通点を感じさせる。美 少年で活動していた藤井、Ｌｉｌかんさいのリーダーだった岡粼も、コロナ禍ではともに予定されていたコンサートが中止になる経験をした。それだけに藤井は「見る方次第ですが、コロナというのはみなさん経験していると思うので、どの部分に共感するのかは楽しみです」と話した。

舞台ではキャスト陣による白熱の演技に加え、手に汗握る試合の様子も描かれる。藤井、岡粼はともに野球未経験だが通常の舞台稽古以外でも野球の自主的な練習は欠かさなかった。野球動作の監修を務めた今成は「ワンポイントの宿題を出したら、次に会った時にしっかりとやっているなと」と語り「（野球の練習を）すごく楽しそうにやってくれているので、僕も野球を始めたころの気持ちになりました」と目を細める。そして舞台を通じて「野球って改めていいな、ちょっとやってみようかなと思ってもらえたらうれしい」と話した。

稽古期間中の７月には、実際に今成と３人で甲子園球場にも足を運んだ。藤井は「すごく神聖でした。東京ドームはコンサートで立たせてもらいましたが、空が抜けている球場に入るのは初めてで。ここを目指している球児がたくさんいるんだ、とぐっと来るものがありました」。関西出身の岡粼も「（グラウンドに）立つのは初めて」とし「天気も良かったし、すごく綺麗に整備をされていて。感動しました」と感激。実際に聖地で風を感じ、その姿を目に焼き付けたことは、舞台上での熱演に生きている。

グループでの活動を経て、現在はソロで活動する２人。今後の目標について藤井が「新しい道を見つけたい。将来振り返った時に、いろいろなことをやってきたなと思えるように」と語れば、岡粼も「僕のイメージですが、王道と呼ばれる人たちは、実はその人たち自身が王道を作ってきたと思っているので、将来的には僕がたどってきた道が王道と呼ばれるようになったらうれしい」と、甲子園出場を目指す球児たちにも負けない熱い目標を語った。

◇岡粼彪太郎（おかざき・こたろう）２００４年３月２３日生まれ。大阪府出身。２０１６年８月２日にジャニーズ事務所に入所。関西ジュニア内グループ・Ｌｉｌかんさいではリーダーを務めていた。今年４月にグループが事実上の解散となった後、ソロで活動。２３年の朗読劇「一富士茄子牛焦げルギー」と２４年の同作上演版で主演。Ａ型。

◇藤井直樹（ふじい・なおき）２０００年９月１８日生まれ。千葉県出身。２０１６年１月２３日にジャニーズ事務所に入所。ジュニア内グループ・美 少年などで活動。２０２５年２月のジュニア内再編ののち、ソロ活動に移行。現在はジュニアを卒業してＳＴＡＲＴＯ社所属のアーティストとして活動。Ｏ型。

◇今成亮太（いまなり・りょうた）１９８７年１０月６日生まれ。埼玉県出身。浦和学院時代には春・夏と甲子園大会に出場。卒業後にプロ野球・日本ハム入り。１２年に阪神へ移籍。１８年の現役引退後はタイガースアカデミーで３年間コーチを務めた。現在は指導者や解説者のほか、タレントとしても活躍。