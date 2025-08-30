£Ã£Ó¤Ø¼ê¤ÎÆâ¤ò±£¤·¤¿ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡É¾ÏÀ²È¤¬´¶¤¸¤¿ÂçÃÀ¤Êµ¯ÍÑ¡õºÓÇÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤µ¤»¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹
¡¡¡Öºå¿À£³¡Ý£´µð¿Í¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÏÏ¢ÇÔ¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö£±£±¡×¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÂçÃÝ¤ÏÏ»²ó£±»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÓÃæ¹ßÈÄ¡£Âå¤ï¤Ã¤¿¥É¥ê¥¹¤¬¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ë£³ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦È¬²ó¤Ë¿¹²¼¤¬£±£¹¹æ¥½¥í¡¢º´Æ£µ±¤¬£³£´¹æ¥½¥í¤È£²¼ÔÏ¢Â³¤Î¥¢¡¼¥Á¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢È¿·âµÚ¤Ð¤º£±ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤Î²¬µÁÏ¯»á¤Ï¸Þ²ó¤Î¹¶·â¤ËÃåÌÜ¡£ÂçÃÀ¤Êµ¯ÍÑ¡¢ºÓÇÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤µ¤»¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬ÅêÂÇ¤Ç¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë»î¹çÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤ÎËÜÎÝÂÇ¤â¸«»ö¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¸Þ²ó¤Î¹¶·â¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦¾ìÌÌ¤ÇÀèÆ¬¤ÎÂç»³¤¬½ÐÎÝ¡£Â³¤¤¤Æ·§Ã«¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££Ã£Ó¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆ±¤¸¥±¡¼¥¹¤Ê¤é¥Ð¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢ºå¿À¥Ù¥ó¥Á¤Ï¶¯¹¶ºö¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð²¼°Ì¤Ë²ó¤ëÃæ¡¢ºå¿À¥µ¥¤¥É¤ÏÂåÂÇºö¡¢µð¿Í¥µ¥¤¥É¤Ï¿½¹ð·É±ó¤ÇÅê¼ê¤Ë²ó¤¹¤Î¤«¡Ä¤Ê¤ÉÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¶î¤±°ú¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÃ»´ü·èÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¼ê¤ÎÆâ¤ò±£¤·¤¿ºîÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤ÊÂçÃÀ¤ÊºîÀï¤äÁª¼êµ¯ÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡·§Ã«¤ÎÀ®Ä¹¤â¡¢ºîÀï¤ò²ÄÇ½¤Ë¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤À¡£¡ÖÂÇ¤Æ¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤¹³ÑÅÙ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤É¤¢¤ë¤¬¡¢²¿¤è¤ê·Ð¸³¤Ë¤è¤ë¼«¿®¤¬ÂÇÀÊÆâ¤ÎÍ¾Íµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤Ï¥Ç¡¼¥¿½Å»ë¤ÎÌîµå¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥È°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤â¼ý³Ï¤À¡£
¡¡·§Ã«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾®È¨¤ä¹â»û¡¢ËÅÄ¤äÃæÀî¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¤Áª¼ê¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¸Ä¡¹¤Î¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÆÁª¼ê¤ÎÎÏ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤À¤í¤¦¡£ÂçÃÀ¤Êµ¯ÍÑ¡¢ºÓÇÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤µ¤»¤ëº£Ç¯¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤À¡£¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£