なにわ男子のツアーに完全密着 冷蔵庫に必ず用意されているもの・バスローブを着るメンバー…舞台裏明らかに【なにわ男子の逆転男子】
【モデルプレス＝2025/08/30】なにわ男子が出演するテレビ朝日系「なにわ男子の逆転男子」（毎週土曜午後3時30分〜）が、8月30日午後3時30分から放送。今回の放送では、開催中のなにわ男子のライブツアー【なにわ男子 LIVE TOUR 2025 BON BON VOYAGE】の密着企画を届ける。
この夏、全43公演のライブツアー【なにわ男子 LIVE TOUR 2025 BON BON VOYAGE】で日本全国を駆け巡っているなにわ男子。今回、番組カメラが、7月29日の神奈川・横浜アリーナ公演最終日の公演へ。お笑いコンビ・コットンが舞台裏に潜入し、“関係者以外立ち入り禁止エリア”でなにわ男子メンバーのライブ前ルーティーンなどの【知られざるスクープネタ】を探す。
ライブ舞台裏で【20個のスクープ】を見つけるべく、本番2時間半前のリハーサルから潜入開始。ライブ本番に向け、メンバーたちがどんな入念な準備を行っているのかをチェックする。
メイク室の大西流星からは、「ライブならではのメイクへのこだわり」が。なにわ男子の“美容番長”、大西ならではのこだわりに、コットンの2人も「かわいい」「プロだ…」と感心しきり。そしてケータリングルームに来た長尾謙杜からは、なにわ男子のツアー会場の冷蔵庫には必ず用意されている“あるもの”が紹介される。「ライブ前はじっとしていられない」という道枝駿佑からは、喉のケアのために必ず飲んでいるというドリンクを紹介する。
さらに、準備に余念のない西畑大吾が着ていたのはバスローブ。西畑がバスローブを着ている理由とは。また、開演直前、ギリギリのタイミングまで高橋恭平と大橋和也がそれぞれやっていたこととは？
気合を入れる円陣での掛け声になぜかコットンも参加し、ついに始まった横浜アリーナ最終日のライブ。盛り上がりを見せた公演のMCでは、藤原丈一郎から客席のコットンへ、まさかの無茶ぶりも。熱狂のライブ映像や、コットンが見つけた【スクープネタ】も届ける。（modelpress編集部）
