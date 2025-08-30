為替相場まとめ８月２５日から８月２９日の週
２５日からの週は、材料が交錯して方向感に出にくかった。トランプ米大統領がクック米ＦＲＢ理事を解任するとし、クック理事がこれに対して法的根拠がないと拒否、戦う姿勢を示した。市場は混乱した反応を示したが、次第に中央銀行の独立性に対する疑問が広がったことで、ドル売り圧力となった。一方で、米ＧＤＰ改定値（第２四半期）は前期比年率＋３．３％と予想を上回る上方修正となった。消費や純輸出の改善、設備投資などが数字を押し上げていた。新規失業保険申請件数もやや低下した。米経済ファンダメンタルズ指標は比較的良好なものだった。これは先々の米利下げ観測を後退させる材料となっている。ただ、市場では９月利下げ観測が引き続き高い。フランスは政局不安の状況で、９月８日に内閣信任投票が行われる予定。仏債売り圧力となった。８月最終週で取引しにくい面が指摘された。材料としては、来週９月５日の米雇用統計発表に関心が集まっている。
（２５日）
東京市場では、ドル円が上昇後伸び悩んだ。ドル円は、午前中に一時147.53付近まで上昇した。パウエルＦＲＢ議長の利下げ可能性発言を受けた前週末のドル安の反動がみられた。しかし、午後は上値が重くなり、147円台前半で伸び悩んだ。ユーロドルは、午前中のドル高局面で一時1.1694付近まで下落したが、午後にドル売りが入ると1.17台前半へと下げ渋った。ドル円の上昇につられたユーロ円も、午後は上げが一服した。ポンドは英国が休場のため動きが限定的だったが、ポンド円はドル円の上昇を受け一時199円台に乗せた。日経平均株価は続伸し、前営業日比174.53円高の4万2807.82円で取引を終えた。
ロンドン市場では、ややドル買いが優勢。欧州大陸勢が取引に参加し始めると、目立った材料がない中で、行き過ぎたドル安に対する警戒感が強まり、ドル買いが優勢となった。その結果、ユーロドルやポンドドルは対ドルで下落し、ドル高の動きが目立った。ユーロドルは1.17台前半から1.16台後半へ、ポンドドルは1.35台を一時割り込む動き。一方、ドル円は、147.40台までの回復にとどまった。東京時間の高値には届かず。アジア市場で目立った株高が欧州市場では落ち着き、独ＤＡＸや仏ＣＡＣなどがマイナス圏で推移したことで、リスク回避の円買いがドル円の上値を抑える形となった。英国はサマーバンクホリデーで休場。
ＮＹ市場では、終盤にかけてドルが買い戻され、ドル円は147円台後半まで値を上げた。金曜日のジャクソンホール会議でのパウエルＦＲＢ議長講演で急落したドルは持ち直したものの、短期金融市場では９月FOMCでの２５ｂｐの利下げ確率が約８５％に戻っており、利下げ期待は継続している。今後の方向性を探る上で、９月１７日の次回ＦＯＭＣまでに発表される米雇用統計や消費者物価指数（CPI）が重要視される。専門家は、ＦＯＭＣ委員間の意見の相違が残る可能性があると指摘している。ユーロドルは、先週末にパウエル議長の発言を受けて一時1.17ドル台半ばまで上昇したが、戻り売りに押されて再び1.16ドル台前半に下落。年末までに1.20ドルまで上昇するとの見方も出ているが、上値は重い状況だ。ポンドドルも戻り売りに押され、1.34ドル台半ばに下落。英中銀の年内利下げについては、7月のＣＰＩや賃金の上昇と景気の減速懸念から市場の見解が分かれており、今後の動向が注目される。
（２６日)
東京市場は、トランプ米大統領によるクックFRB理事の解任報道に振り回される展開となった。朝方、前日のドル高円安の流れを受け147.80台で推移していたドル円は、報道を受けて一時146.99レベルまで急落。また、トランプ大統領の半導体輸出規制や追加関税の可能性への言及も円高を後押しした。しかし、クック理事が解任を拒否する姿勢を示したことから、ドルは買い戻され、ドル円は下げ分を解消。さらに、日銀が発表した7月の基調的インフレ指標が前年比＋２．０％と前月の＋２．３％から鈍化したことが円売りに繋がり、ドル円は一時147.89付近まで上昇した。日本長期債利回りの上昇も円買いには繋がらず、147円台後半での推移となった。他の通貨ペアでは、ユーロドルとポンドドルがドル安で一時上昇したものの、その後は落ち着いた動きに。ユーロ円はクック理事解任報道で下落後、ドル円の買い戻しに連れて元の水準を上回って上昇した。
