筑波大1年DF布施克真に脚光

9月3日から大学サッカーの夏の全国大会である第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントが開幕する。

昨年度の大会では準決勝で新潟医療福祉大学の前に0-0からのPK戦で敗れた筑波大学は、今季の関東大学サッカーリーグ１部で2位の好位置につけている。過去３回の優勝を誇る大学サッカーの名門が挑む夏への決意を、プロ注目選手の6人に話を聞いた。

第1回は1年生ながら不動の右サイドバックとして大車輪の活躍を見せているU-20日本代表の布施克真について。今は本職であるボランチもこなしている頭脳派DFが位置付ける総理大臣杯とは。

「大学に入って初の全国大会なので、緊張感は常に持っています。どういう大会なのかはまだ把握をしていないので、自分のできる最大限の準備をして、どういう相手がきても、どういう雰囲気で、どんな試合会場のコンディションでもいいプレーができるように準備していきたいと思っています」

彼との会話はいつも10代とは思えないほど、落ち着いていて周りが見えているなと感じる。総理大臣杯に向けての意気込みも、全国に対する高揚感を見せながらも、冷静に現状とビジョンを口にする。

常に自己分析ができて、言語化能力も高い布施は、横浜F・マリノスジュニアユースに所属した中学時代から、自分に課している「成長プラン」があった。

彼の持ち味は守備にあり、予測の鋭さ、出足の鋭さ、フィジカルの強さ、そして自分の間合いに持ち込んで相手の攻撃をシャットアウトする力は、この世代では突き抜けている。だが、この武器に甘えることなく、どうやったらさらに進化できるかを常に考えていた。

「守備は僕の武器なのですが、もっとそれを磨いていかないと上のレベルにはいけない。そのために練習や練習試合では、あえて自分が不利なポジションを取って、そこからアプローチをすることで、出足のスピードや不利な状況での対応力、予測力を磨くようにしています。同時に、『この距離は届く、この距離は届かない』も把握することができて、自分の守備エリアを知ることができる。これは中学の時からやっていたのですが、中学時代は感覚でやっていて、日大藤沢高校に入ってからサイドハーフ、サイドバック、ボランチと複数のポジションをやるようになったことで、改めて『自分ってどういうプレーをしたらいいのかな』と考えたんです。そこで行き着いたのが、どのポジションだろうが予測やボールを取りきるという部分は武器になると思ったので、より意識的に取り組むようになりました」

入学半年で全国大会へ「この半年で関東の大学サッカーを知った」

そして筑波大学に入学すると、この感覚がより言語化された。具体的に言うと、自分の守備におけるプレーエリアを把握することができるようになり、そこからあと半歩、あと一歩の飛び出しと強度の維持を具体的にイメージして、トレーニングや練習試合を通して、プレーエリアの拡大を意図的にトライできるようになった。

「パスの受け手と僕との距離感、パスの出し手と僕との距離感。『これくらいだったら相手もここに（パスを）出そうと思うな』とか、『これくらいだったら届くな』と相手との距離感を徐々に把握できるようになりました。そのうえで相手がボールを出すためにヘッドダウンした瞬間やボールが移動する間に寄せて、自分の間合いを作ってしまえば、奪い切ることができる」

公式戦では失点につながるリスクがあるため、正しいポジション取りを常に意識をしなければいけないからこそ、ミスがある程度許されるトレーニングや練習試合で、敢えて不具合を作り出してプレーエリアを広げるトライをして、自己研鑽を続ける。そこで得た感覚を公式戦で正しいポジションを取りながら発揮する。

このサイクルを中学時代から作り上げていたからこそ、今の彼がある。そういう意味では関東の大学とは異なるリズムを持つ、関西、東海、北信越、九州などの他の地域の大学と戦える今大会はまた新たなトライをできるチャンスでもある。

「この半年で関東の大学サッカーを知りました。だからこそ、他の地域のチームにはそれぞれの特徴や独特のテンポがあると思うので、ピッチの中でその違いをすぐに把握をして、プレーに反映させられるようにしたいです。こうした思考の柔軟性にトライできるのが総理大臣杯の楽しみです」

自らに課した成長プランを着実に踏んでいる布施は、新たな戦いに心を躍らせながら、いぶし銀のプレーと果敢なチャレンジを東北の地で披露する。

「相手がもう『逃げ切った』と思ったところで捕まえて取りきる。相手が脅威に感じるようなプレーでチームに貢献したいと思います」（安藤隆人 / Takahito Ando）