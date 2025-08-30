バロテッリがオーストラリアに移籍か

35歳になった元イタリア代表FWマリオ・バロテッリにオーストラリア・Aリーグのパース・グローリーが関心を示しているようだ。

現地メディア「news.com.au」は「バロテッリとの交渉を始める」報じた。

バロテッリは昨季限りでイタリア1部ジェノアを退団し、現在は無所属となっている。そうしたなかで先日、「NewsWire」に対して「もしどこかのクラブがオーストラリアへの移籍を持ちかけてくれるのであれば、もちろん扉は開かれている」とAリーグでのプレーについて語っていた。

このコメントがパース・グローリーの目に留まったようだ。同クラブのフットボール・ディレクター、スタン・ラザリディス氏は「彼は我々、そしてAリーグにとって素晴らしい存在になるだろう。過去にアレッサンドロ・デル・ピエロやドワイト・ヨークのような選手がいたように、これほどの水準の選手が来てくれることは大きな出来事だ」としたうえで、「難しいかもしれないが、興味を持っている」と関心を認めた。

マンチェスター・シティやリバプール、インテル、ミラン、マルセイユなど名門クラブを渡り歩いてきたバロテッリ。これまで欧州以外のクラブでプレーしたことはないが、初めての挑戦としてオーストラリア移籍を選択することになるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）