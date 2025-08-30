Ê¿°æÍý±û¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡¡½÷Í¥¡õ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª´ñÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊ¿°æÍý±û¡Ê42¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿°æ¤Ï¡ÖÆ±µéÀ¸¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÂ©È´¤(¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÂ©È´¤Â¿¤á¤À¤Êw)¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÁ¾ÅÄçýè½¹¾¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î´ßÌÀÆü¹á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤º¤ß¤«¤ï¤ß¤Û¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÅì¥·¥§¥Õ¤Î¤ªÎÁÍý¤Ï¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¡¤Þ¤ê¤¨¤Á¤ã¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¡¤¢¤¹¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤º¤ß¤Û¤Á¤ã¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ(¤¢¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤ê¤¨¤Á¤ã¤ó¤â¡ª¡ª)¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ê¿°æ¤Ï¡¢24Ç¯¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVIVID CACAO¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡£¡Ö¤ª¿©»ö¤Î¤¢¤È¡¢Åì¥·¥§¥Õ¤ä¤ªÅ¹¤Î³§ÍÍ¤¬VIVID CACAO¤ò»î¿©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë³§ÍÍ¤«¤é¡ÈÈþÌ£¤·¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª´ò¤·¤¯¤Æ¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡ª¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª´ñÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ©È´¤Â¿¤áÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£