久保建英や韓国至宝ではなかった！プレミア名門がバルサが生んだ天才MFを102億円で獲得！指揮官は「まさに完璧な選手」
イングランドの名門トッテナムは現地８月29日、RBライプツィヒからシャビ・シモンズを獲得したと発表した。英公共放送『BBC』などによれば、移籍金は6000万ユーロ（約102億円）。
トッテナムはここ数週間、レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英やパリ・サンジェルマンに所属する韓国の至宝イ・ガンインらの獲得が取り沙汰されてきたが、チェルシーとの争奪戦を制して手中に収めたのは、かつて神童とも呼ばれたオランダ代表MFだった。
現在22歳のシャビ・シモンズは久保と同じくバルセロナのカンテラ（下部組織出身）で、幼少期から注目を集めていた天才だ。
英紙『Daily Mail』は「チェルシーが10年にわたって追い求めてきたかつてのワンダーキッド」と紹介している。
「パスセンスとエネルギーレベルはトーマス・フランク監督の容赦ないプレースタイルにマッチする。彼はアグレッシブに戦い、小柄ではあるものの、決して典型的なプレーメーカーとは言えない。プレミアリーグのハイテンポとフィジカルの強さは、彼にとって問題にはならないはずだ」
また、そのフランク監督は「彼はランニングマシンであり、プレッシャーをかけるマシンであり、信じられないほど創造力に富み、ヘディングシュートも打てる。ゴール上隅にシュートを決め、タップインシュートもたくさん決められる。まさに完璧な選手だ。そんな選手はそう多くはいない」と期待を寄せた。
プレミアリーグ開幕２連勝で、第２節ではマンチェスター・シティも撃破したスパーズ。超逸材の加入で勢いがさらに加速するか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
