ÅÄÈø»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¡ÖÂÇÎ¨¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¤È¤Ï¡Ä
¡¡29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ºå¿À¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÈø°Â»Ö»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï0¡Ý0¤Î2²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤¬2¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¶õ¿¶¤ê¡£ÅÄÈø»á¤Ï¡ÖÄã¤á¸«Æ¨¤»¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏÂÇÎ¨¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬Áê¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼¡¤Îµå¤òÂÔ¤Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£·ë¶É¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¤³¤ÎÂÇÀÊ¡¢4µåÌÜ¡¢5µåÌÜ¤â¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¶õ¿¶¤ê¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏÂ³¤¯1¡Ý0¤Î4²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é3µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¶õ¿¶¤ê¡¢4µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤·¡¢5µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£
¡¡ÅÄÈø»á¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤éÁ´Éô¥é¥¤¥È¤ËÂÇ¤Æ¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë