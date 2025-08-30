カイリー移籍を知った瞬間のレブロン…当時のHCが明かす「彼は打ちのめされていた」

ロサンゼルス・クリッパーズのHC（ヘッドコーチ）を務めるティロン・ルーが現地のポッドキャスト番組『Club Shay Shay』に出演。ホストのシャノン・シャープから投げかけられた数々の質問に答えており、その内容が注目を集めている。

今回取り上げるのは、「レブロン・ジェームズ（現ロサンゼルス・レイカーズ）とカイリー・アービング（現ダラス・マーベリックス）がもっと長く一緒にいれば、彼らは再び優勝することができたか？」という質問。当時のHCとしてキャブスの歴史を振り返ったルーは、上記の質問に即答して次のように語った。

「もちろんだ。あと、KD（ケビン・デュラント／現ヒューストン・ロケッツ）がゴールデンステイト（・ウォリアーズ）に来なかったら、というのも付け足したい。KDが移籍せず、カイリーがキャブスに留まっていれば、あと2-3回優勝できたと思うよ」

ルーがHCを務めていた2016年のクリーブランド・キャバリアーズは、レブロンとカイリーらの活躍によってフランチャイズ史上初の優勝を成し遂げた。翌年の2016-17シーズンもキャブスはNBAファイナルに進出したが、当時新加入のデュラント擁するウォリアーズに敗れ優勝を逃す。

2017-18シーズン開幕前にはカイリーがボストン・セルティックスへ移籍し、カイリーなしで挑んだ同シーズンもキャブスはファイナルまで駒を進めたが、再びウォリアーズに敗れている。2018-19シーズン開幕前にはレブロンがレイカーズへ移籍し、チームは再建期に入ることとなった。

ルーは、この回答に続けて、カイリーが移籍したことを知った瞬間のレブロンの様子を明かした。

「レブロンは、ユニフォームにサインを書いていたんだ。僕は彼の横に座って、電話を渡した。（現地メディア）『Sports Center』が“カイリー・アービングがボストン・セルティックスに移籍”と報じていた。ブロンはペンを落とし、10分くらい椅子にもたれかかったまま、一言も話さなかった。彼は言葉を失い、打ちのめされていた」

なお、2017年にキャブスからの移籍を要求したカイリー自身も、2022年のインタビューで当時を振り返り「当時の自分が今と同じくらい成熟していて、自分が何者なのかを理解できていれば、キャブスでもっと優勝できていたと思う」と語っている。

キャブスはその後訪れた再建期を越え、昨シーズンはイースタン・カンファレンスでトップの勝率を誇るチームに成長した。レブロンやカイリーが築いた歴史の先に再び栄光を咲かせることができるか、来シーズンの躍進に注目したい。